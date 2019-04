500 reisende fra Stavanger rammes av flystreiken lørdag

Fra Stavanger lufthavn ble 17 SAS-flyvninger kansellert fredag. Lørdag fortsetter streiken, og så langt har 7 SAS-flyvninger blitt kansellert denne dagen.

– De syv kanselleringen rammer rundt 500 reisende fra Stavanger lufthavn lørdag. Blant disse to var det to charterfly som skulle gå til Alicante og Chania, sier lufthavndirektør Anette Sigmundstad, til Aftenbladet.

Tallet viser til utgående reiser fra Stavanger lufthavn ikke inngående.

Seks SAS-flyvninger

Tross streik er det fortsatt seks SAS-fly som letter fra Stavanger lørdag. Disse skal til Oslo, Bergen, Trondheim og København. Det er også seks innkommende fly fra disse destinasjonene.

Fredag opplyste lufthavndirektøren at det var satt inn ekstra bemanning for å bistå de som blir rammet av streiken. I dag opplyser Sigmundstad at bemanningen igjen er normal.

– Det er roligere i dag. Det ser ut til at folk har booket om eller reiser alternativt.

Pernille Filippa Pettersen

Ekstraavganger

Fredag kveld ble det satt opp ekstraavgang til Oslo.

– Det var én ekstra avgang i går med Norwegian. Lørdag setter de også opp én ekstra avgang til Oslo rundt klokken 1930. Det var planlagt to men behovet er ikke der i dag, da det er få passasjerer.

Per lørdag er to SAS-flyvninger innstilt søndag. 06-flyet til København og 09-flyet til Oslo.

– Vi vet lite om morgendagen enda, sier Sigmundstad.

Informasjonssjef i SAS, Knut Morten Johansen, forteller til NTB at beslutningen om å kansellere avganger søndag vil bli tatt lørdag formiddag.

Tog for fly

På grunn av streiken er det flere som velger å reise med tog og buss. Pressesjef i Vy, Åge-Christoffer Lundeby, forteller at Vy har opplevd stor pågang de siste dagene.

– Vår oppfordring til folk er å sjekke avgangene våre på våre nettsider. De fylles opp raskt nå, sier Lundeby.

Hvis du skal reise med Sørlandsbanen fra Stavanger til Oslo er det én avgang tilgjengelig på lørdager. Søndag er det tre. Det er fortsatt ledige plasser på togavgangene begge dagene. Det er også to avganger til Kristiansand lørdag med ledige seter.