«En trist melding fra Godalen, dere. En av svanene der er bitt ihjel. Fagfolka som har undersøkt den er sikre på at en løs hund har vært på ferde.»

Dette skriver Stavanger kommune i et Facebook-innlegg som ble postet torsdag kveld. To timer etterpå er innlegget delt over 300 ganger og har nærmere 100 kommentarer.

Hekkende svaner

På bildet som er postet i samme innlegg, ser vi flere egg i et reir og en annen, levende svane like ved.

«Alle -- ikke bare de aller fleste -- må være så greie å ha hundene i bånd. Det er nettopp derfor båndtvangen er der, for å verne om andre dyr og fugler», skriver kommunen videre.

Skoleklasse fant den

Vegard Ankarstrand, naturforvalter i Stavanger kommune, sier til Aftenbladet at det var en skoleklasse som fant den døde svanen.

– Vi fikk melding i morges om at svanen var funnet på holmen ved Godalen badeplass. Et svanepar har lagt seg til å ruge der, og holmen er i utgangspunktet avsperret. Likevel tyder alt på at en hund har bitt hunnsvanen i hjel, forteller Ankarstrand torsdag kveld.

– Nå blir det sannsynligvis ikke noe av det reiret der, siden svanene må være to om rugingen, legger han til.

Ønsker tips

Stavanger kommune ønsker tips fra folk som kan ha sett eller vet noe om hendelsen.

– Nå har det skjedd, og vi skal ikke drive en heksejakt, men om vi får vite hvem som står bak, blir det sannsynligvis en anmeldelse, sier Ankarstand.

Samme svanepar prøvde å hekke samme sted i fjor uten hell.

– Det er mye forstyrrelser like ved badeplassen, men hovedpoenget her er at det er båndtvang og at folk skal overholde denne regelen. Spesielt nå i hekketiden.

Naturforvalteren forteller videre at hannsvanen kom fra hundeangrepet uten fysiske skader.

– Men han er helt sikkert lei seg. Da vi var der, prøvde han å stelle hunnen. Nå går naturen sin gang, og vi gjøre ikke noe mer enn å fjerne reiret om han forlater det, sier Ankarstrand.

