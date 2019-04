«En trist melding fra Godalen, dere. En av svanene der er bitt ihjel. Fagfolka som har undersøkt den er sikre på at en løs hund har vært på ferde.»

Dette skriver Stavanger kommune i et Facebook-innlegg som ble postet torsdag kveld. To timer etterpå er innlegget delt over 300 ganger og har nærmere 100 kommentarer.

På bildet som er postet i samme innlegg, ser vi flere egg i et reir og en annen, levende svane like ved.

«Alle -- ikke bare de aller fleste -- må være så greie å ha hundene i bånd. Det er nettopp derfor båndtvangen er der, for å verne om andre dyr og fugler», skriver kommunen videre.

