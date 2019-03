Dette vogntoget manglet bremser, hadde store sprekker i frontruta og omfattende skader på rammen

I løpet av lørdagens fire timer lange kontroll på Krossmoen i Eigersund, ble det registrert skriftlige mangler på åtte kjøretøy, fem fikk bruksforbud og tre sjåfører/firmaer ble anmeldt.

Det verste eksempelet var et utenlandsk vogntog.

– Det var koblet fra abs-bremser, det var uten bremser på henger, kjøretøyet hadde ikke følgebil selv om lasten var over tre meter bred - som uansett er ulovlig i helgene. Det hadde store sprekker i frontruta og store skader på rammen på kjøretøyet. Det var egentlig så mye at vi må gå gjennom det hele enda en gang i morgen, sier Kenneth Holm Vestby, seniorinspektør i Statens vegvesen, til Aftenbladet.

På kabotasjeoppdrag

Vogntoget var på kabotasjeoppdrag, lastet med en gravemaskin som skulle leveres et sted i Norge.

Kabotasje er transport mellom steder i et annet land enn der hvor transportøren hører hjemme. Dette er i utgangspunktet ulovlig, men av miljøhensyn tillater Vegvesenet tre turer i løpet av returen for å unngå at vogntogene skal kjøre tomme rundt i landet, forteller Vestby.

– Men det billigste alternativet er ikke alltid det beste - eller billigste, legger han til.

Sjåføren blir anmeldt for flere forhold og kjøretøyet er nå låst ned i påvente av reparasjoner.

– Tillitsbrudd

En lokal bilforhandler kan også vente seg en prat med politiet etter lørdagens kontroll. Bilforhandleren ble stoppet på Hellvik med et avregistrert kjøretøy. Problemet var at bilforhandleren hadde «glemt» å ta av skiltene.

– Dette ser vi veldig strengt på, sier Vestby i Vegvesenet. Han fortsetter:

– Bilselgere har selv mulighet til å ta skiltene av og på. Her har det vært et tillitsbrudd. Forholdet anmeldes og det vurderes om bilforhandlerens rettigheter til å registrere biler selv skal inndras.