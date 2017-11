Rådmannen vil bygge sambrukshus på Nærbø

Hå kommune er fortsatt noe for seg selv i Rogaland. Det er ikke mange rådmenn forunt å kunne legge fram et så offensivt budsjett i en tid der oljefylket omstiller seg. - Vi rigger for framtiden, forklarer rådmann Anne Berit Berge Ims.