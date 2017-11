Kristoffer Joner møtte Tom Cruise på Preikestolen

Som de aller fleste har fått med seg, var superfilmstjernen Tom Cruise og et omfattene filmteam på Preikestolen for å spille inn sluttscenene til «Mission: Impossible 6» forrige uke. Mange har sikkert også fått med seg at Kristoffer Joner (45) har en rolle i filmen, som han var i London og spilte inn sammen med Cruise i sommer.

Men det fotografene som fulgte innspillingen med telelinser forrige uke ikke fikk med seg, var at Joner også var på Preikestolen under innspillingen sist uke.

– Jeg var så heldig å bli invitert opp, så jeg fikk komme og hilse på. Det var kjekt, sier Joner til VG.

Han ble fløyet opp i helikopter sammen med folk fra Hollywood-crewet.

«Mission: Impossible 6» skal etter planen har verdenspremiere i juli neste år. Scenene fra Preikestolen ryktes å være filmens sluttscene. Joner understreker i VG at han ikke er med i scenene fra Preikestolen.