Kjøpesenter i Bergen evakuert da kunder ble dårlige

Sletten senter i Bergen ble like før klokken 18 tømt for folk, etter at flere kunder plutselig ble dårlige.

Det opplyser politiet.

Nødetatene er på stedet, inkludert flere patruljer fra brannvesenet.

– Vi har ennå ikke funnet ut hva som har skjedd. Det eneste vi vet er at flere personer har følt seg dårlige. Vi har sendt mannskaper inn for å sjekke, sier vaktkommandør Stig Tetler ved 110-sentralen.

Det var en vekter som ringte nødetatene. Vekteren hadde ifølge Tetler hostelignende symptomer.

Tre personer er sendt til Haukeland sykehus for nærmere undersøkelser.

Senterleder Trude Løvaas sier til BT at det var normal ettermiddagstrafikk på senteret da evakueringsordren kom.

– Jeg vet ikke mer enn dere akkurat nå. Hva som har skjedd og hva som er årsaken må vi få komme tilbake til, sier hun.