Stavanger-ordføreren: – 2022 ble tøffere enn mange ventet

– Jeg er dypt takknemlig for alle dere innbyggere som gir av tiden deres til andre mennesker, sier Stavangers ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) i sin nyttårstale.

Kari Nessa Nordtun, ordfører i Stavanger kommune trekker frem gledene og de gode nyhetene, men også den alvorlige og traurige sidene ved året som gikk.

Aftenbladet

Kjære alle sammen!

2022 ble tøffere enn mange av oss hadde trodd. Med energikrise, klimakrise og krig i Europa. Det som skjer i verden setter et sterkt preg på hverdagen vår. Og på vegne av den ukrainske befolkingen kjenner vi på fortvilelse og sinne.

Men det mobiliserer også medmenneskene i oss. Og det mobiliserer fellesskapets viktige superkrefter.

Her i Stavanger har vi bosatt rundt 650 flyktninger i 2022. Dette er seks ganger så mange som vi vanligvis bosetter i løpet av et år. Det er nedlagt en formidabel innsats fra Flyktningetjenesten, Johannes læringssenter, boligavdelingen i kommune, NAV-kontorene og mange andre i frivillige organisasjoner for å få dette til. I tillegg har kommunen rigget et helseteam som gir trygge og gode tjenester til flykninger som bor i asylmottaket her i byen vår. Takk til alle dere som gir av hjerterom og husrom for at mennesker på flukt fra sitt eget hjem skal få et trygt hjem her i Stavanger.

2022 har vært et alvorspreget år. Stavanger har bosatt 650 flyktninger fra Ukraina.

I Norge har 2022 kommet med et nytt alvor. Med høye strømpriser og matpriser.

Dyrtiden vi lever i bidrar til å øke forskjellene mellom de som har mye og de som har lite.

Hendelsen i Oslo i sommer var en grusom påminnelse om at ingen er fri før alle er fri. Noen har feiret sin første jul uten en de var så glad i. Og noen har feiret sin første jul i et fremmed land.

Samtidig har vi gjennom året fått oppleve mange gleder:

Vi har hatt skikkelig 17. mai-feiring med barnetog og folketog, og vi koste oss på Gladmat i

juni. I august kokte det av liv i gatene våre da Elon Musk og tusenvis mennesker fra hele verden besøkte Stavanger under ONS. Vi danset i gatene og feiret Pride i september. Vi sang Tore Tang og delte ut kulturprisen til Morten Abel i oktober.

Vi har flere folk i arbeid enn på mange år.

Fra 2019 har antallet personer helt uten arbeid i Stavanger falt fra 1744 personer til 1284,

selv om vi er blitt mange flere. Over 10.000 arbeidsplasser er skapt i Rogaland på samme

tiden.

Vi har et innovativt næringsliv uten sidestykke, som gjør meg så stolt av å være ordfører i

energihovedstaden. Det spirer og gror i gründermiljøet. Nyetableringer og nye muligheter i

fornybarsektoren gir verdiskaping, arbeidsplasser og framtidstro. Vi bygger nye boliger, skoler, barnehager, bydelshus, idrettsanlegg og ønsker nye Stavanger-borgere velkommen til oss.

Vi har endelig kunnet besøke våre eldre på sykehjem.

Vi har jublet sammen på stadion før sommeren. Og deppet på høsten.

Men til og med depping er bedre når man depper sammen.

2022 har minnet oss om kraften i fellesskapet. Men også den kraften som bor i hver enkelt av oss, og hva vi kan få til når vi bruker den for å hjelpe andre.

Før jul gikk Stavanger kommune, Næringsforeningen og bedrifter fra hele regionen sammen om en stor dugnad for innsamling av aggregat, generatorer, strømkabler og utstyr til Ukraina. Giverviljen i næringslivet vårt var helt enorm, og alt utstyret som ble samlet inn vil gi varme til mange ukrainske innbyggere gjennom den kalde vinteren.

Rogaland fylkeshus i Stavanger

På julaften var jeg innom Kirkens Bymisjons julefeiring på Clarion. Her var 600 stykker samlet for å feire jul. Familier, studenter, vanskeligstilte, enslige, flyktninger. I tillegg til rundt hundre frivillige Karen Wolden i Kirkens Bymisjon har vært med å arrangere julaften for andre mennesker tretten ganger. Og hun sier at det er jo dette som er jul! Å gi til andre.

Jeg er dypt takknemlig for alle dere innbyggere som gir av tiden deres til andre mennesker.

Som stiller opp for dem som trenger det. Som kjører trailere med aggregat – eller brannbil til Ukraina. Eller arrangerer julaften slik at ingen trenger å sitte alene.

I den første nyttårstalen jeg holdt som ordfører sa jeg: «Vi er aldri sterkere enn den svakeste blant oss. Og vi kommer oss ikke videre hvis ikke alle er med».

Tre år etter er det mye som har endret seg. Men disse ordene ligger fast. Og de vil fortsatt være fundamentet for hvordan vi vil ha det her i Stavanger, og for våre politiske prioriteringer.

For vi er et stort fellesskap. Med folk fra nesten hele verden. Barn, unge, familier, enslige, eldre. Dere hører alle til. Og vi lar ingen bli stående igjen. Derfor vil vi ha skoler hvor alle barn får mat. Derfor vil vi ha SFO hvor alle har mulighet til å delta. Derfor vil vi ha sommerferier hvor alle har noe kjekt de kan gjøre som ikke koster penger. Derfor vil vi ha sykehjem hvor det alltid er noen som har tid til en kopp kaffe. Nå går vi inn i et nytt år.

Og jeg har snakket med noen av dere innbyggere om hvilke ønsker dere har for det nye året. Svarene er forskjellige, men de har likevel mye til felles; det vi ønsker oss aller mest handler ikke om ting.

Vi ønsker at de vi er glade i skal være friske. Vi ønsker at ungene våre skal ha det bra. Vi ønsker å ha råd til å betale regningene våre. Vi ønsker oss fred.

Så ønsker vi selvfølgelig også at Viking skal bli seriemestere, at Oilers skal ta byttå, og at

Kaizers skal sette opp enda flere ekstrakonserter! Vi kjemper for en bedre verden, mens vi gleder oss over de små øyeblikkene av lykke. De som setter farge på tilværelsen – og gjør dagene gode og meningsfulle.

En som virkelig satte farge på tilværelsen vår her i Stavanger var Froddi, selv om han strengt

tatt var fra Sandnes. I november tok vi farvel med Froddi, men sangene hans lever videre

gjennom oss. Når Froddien var på scenen, så gav han ALT. Og det skal vi også gjøre i 2023. Ska det ver, så ska det ver.

Med kampvilje, håp og arbeidslyst ønsker vi et nytt år velkommen. På vegne av hele kommunestyret vil jeg ønske deg og de du er glad i et godt nytt år. Logg av mobilen, og ta vare på hverandre.