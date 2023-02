I disse fagene er det utdelt fagbrev i år

Flere hundre lærlinger har de to siste ukene fått et papir på at de er ferdig utdannet.

Torsdag arrangeres den årlige utdelingen av fag-, svenne- og kompetansebrev i Stavanger Forum. Sist uke var det utdeling i Haugesund.

I år er det 117 fag lista. Trykk på pilen øverst til høyre på tabellen for å bla i den alfabetiske oversikten.