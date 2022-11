Snart blir det nye regler – slik blir sorte­ring av hage­avfall i din kommune

Kemal Bag lesser inn kvister i en grenknuser mens beboeren Mari Solberg Olsen ser på. Dette er en gratis tjeneste som tilbys beboerne i Stavanger.

Fra 2024 skal du ikke hive kvister fra hagen og matrester i samme søppeldunk. Slik blir sorteringen av hageavfall i din kommune.

Ståltennene i grenknuseren tygger sultent i seg kvister. Fra et rør renner flis rett ned i en pose. Det hele er over på to minutter.

Mari Solberg Olsen står med et kaffekrus og ser fornøyd ut.

– Jeg vet ikke ennå hva vi skal bruke flisen til, men det blir nok til bed. Det er bra for miljøet å beholde flisen i egen hage.

Hun ser opp mot det massive treet som står i hagen. Det er eldre enn hundre år og må jevnlig beskjæres.

Kemal Bag og Ole Kristian Osmundsen bærer en pose med nykvernet flis.

– Det kan koste ekstra hvis de som beskjærer treet skal ta kvistene med seg.

For å beholde flisen til eget bruk og for å spare penger valgte Solberg Olsen å bestille Stavanger kommunes kverning av grener og kvister.

Den er gratis for alle innbyggere. Flisen får beboerne beholde. Bed er bare en av tingene flisen kan brukes i.

– Hvis du bruker den i komposten vil det komme inn luft som vil hjelpe komposteringsprosessen, sier Ole Kristian Osmundsen fra kommunen som opererer grenknuseren.

Han forklarer at kvistene og grenene skal buntes sammen, helst samme vei.

– Hvis de ligger samme vei er de lettere å håndtere og jobben blir mer effektiv.

Sånn ser det ut når grenene og kvistene fra hagen din blir til flis som kan brukes i beder.

Fakta Slik bestiller du kverning i Stavanger Kommunen tilbyr kverning av kvister og grener fra hagen gratis.

Grenene kan ha en diameter på maksimalt 15 centimeter.

Kverningen gjelder ikke løv, gress og småkvist.

Etter kverningen blir flisene igjen i en sekk hos beboeren.

Flisene kan brukes for eksempel som dekkbark i hagen. Mer informasjon finnes på hentavfall.no. Les mer

Kverningen har vært ganske populær, uten at kommunen har profilert tjenesten noe særlig.

– Vi begynte så vidt i vår og tilbyr den annenhver uke, sier Siv Margrethe Figved Nilsen på kommunens avdeling for vann, avløp og renovasjon.

Nå begynner bestillingene å dabbe av fordi vinteren kommer.

– Tidlig i vår starter vi opp igjen, sier hun.

Stavangers nabokommuner tilbyr annå ikke kverning av kvister.

– Det er noen som har vist interesse, så det kan godt være at det kommer.

Nå blir det endringer

Løv, kvister, sand, jord, rekeskall og brødrester: Hittil har alt gått i den brune beholderen – blant folk flest oftest omtalt som den brune dunken. Derfra har søppelets videre ferd, gått via søppelbil til IVAR sitt biogassanlegg på Grødaland i Hå. Det blir det nå slutt på. Kommunene har fått 2023 på seg til å få på plass nye ordninger, men må ha fått hageavfallet bort fra den brune dunken innen 1. januar 2024.

Fakta Derfor skal ikke hageavfall lengre til biogassanlegget IVAR sitt biogassanlegg på Grødaland skal ikke lengre ta i mot hageavfall – av flere grunner: Erfaringen etter tre års drift var at hageavfall førte til store driftsproblemer på grunn av stein, fiber og sand. Det bidrar også til ekstra ekstrakostnader på grunn av slitasje på anlegget, tidsbruk og innleie for fjerning av sedimenter fra tanker og rør.

Hageavfallet har lite biogasspotensial.

Det utsorterte hageavfallet og en god del matavfall går til forbrenning. Det kunne blitt materialgjenvunnet, mens alt matavfall da ville gått til biogassproduksjon.

Transport til og fra Grødaland er en stor kostnad. Les mer

Sjekk hvordan din kommune vil håndtere hageavfall fremover: