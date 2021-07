Etterlyser skilting ved gjenåpnede Oanes-Lauvvik

Sandnes-ordfører Stanley Wirak er overrasket over at skiltene ved Oanes-Lauvvik-sambandet er fjernet. - Jeg forventer at skiltene er oppe innen en uke, sier han.

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden