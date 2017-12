Ser du hva Eigersund pynter rådhuset med til jul?

Juledekorasjonen på rådhuset i Eigersund er ikke blant de mest spektakulære i byen. Den vekker likevel en viss oppsikt. Kommunens juledekorasjon ser med litt velvillighet ut som en erigert penis og da går tankene selvsagt til Trollpikken. Eigersund kommune har pyntet rådhuset med Trollpikken. Kjetil Bentsen, Trollpikkens far, trodde først at det var noen som hadde vært uheldig med lysene. De hang jo så rart.

– Men så gikk det opp for meg hva dette var. Herlig, sier han og bekrefter at plasseringen lett kan tolkes som at Trollpikken nå er akseptert av alle i Eigersund.

Ordføreren

Ordfører Odd Stangeland (Ap) var ikke informert om hva juleutsmykkingskomiteen på rådhuset hadde planlagt i forbindelse med Julebyen. Han var blant dem som i sommer hadde problemer med å uttale navnet på attraksjonen. Nå både skriver og snakker han om Trollpikken. Juletrollpikken på rådhuset omtaler han sånn på Facebook.

«Det er rett og slett en prøvelse. Tror jeg begynner å bli gammel og gretten».

Kjetil Bentsen har ennå ikke fått tid til å sette seg ned og oppsummere alt som skjedde i 2017, men han er sikker på at suksessen til den nye attraksjonen skyldes «flaks og hardt arbeid».

– Vi vil ikke greie å toppe det i 2018 når det gjelder oppmerksomhet, men vi kommer til å få flere besøkende enn i 2017. Nå er vi i gang med å etablere et selskap sammen med grunneiere, men det er veldig vanskjelig å vite hvordan vi skal dimensjonere det hele. Jeg er redd for at vi tenker for lite.

Trollpikkøl

Trollpikken har allerede fått en del avleggere i Egersund. Berentsen kom nylig med sitt Trollpikkenøl. Det er utviklet suvenirer i stein og det går an å kjøpe trollpikker i sjokolade.

Brygger Fred Beretsen forteller om stor interesse for Trollpikkenøl. Først laget han 500 nummererte 2 liters flasker. De ble solgt før de kom i butikkhylla. Nå har brygghuset tappet Trollpikkøl på 0,33 flasker. Det kan kjøpes i ølutsalg, men vil forhåpentligvis snart være å finne i butikkene, sier Berentsen.

– Trollpikken er en flott attraksjon. Det var naturlig for oss å tenke en ale, bitter med smak av vanilje og sjokolade. Neste gang vi lager etiketter, ser jeg ikke bort fra at vi tar med et kart med veien og stien inn til Trollpikken, sier han.

Arnt Olav Klippenberg

Hvis det finnes en og annen av leserne som ikke har fått med seg hva denne saken handler om, så startet det hele på forsommeren. Kjetil Bentsen fortalte om en steinformasjon like utenfor Egersund sentrum. Han tok med Aftenbladet på tur og det viste seg fort at formasjonen holder hva navnet lover.

Så hogget vandaler den ned. Gjenreisingen ble en stor mediebegivenhet med direktesending minutt for minutt. Aker Solutions og Bertelsen & Garpestad gikk sammen om å få den opp igjen. For ett år siden var det stort sett bare Kjetil Bentsen og noen med jaktterreng i området som visste om Trollpikken. Nå er den et nasjonalt og et til dels internasjonalt fenomen.

I følge reiselivsdirektør Elisabeth Saupstad er det svært spesielt å etablere en ny, stor attraksjon på så kort tid.