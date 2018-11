9. november åpner den nye strekningen med firefeltsvei forbi Sola skole. Da blir ett felt i hver retning forbeholdt tungtrafikk. Det betyr at tunge kjøretøy slipper å stå i kø mellom Sola skole og Sømmevågen.

På sikt vil tungtrafikken kunne kjøre i eget felt helt til Risavika.

– Målet er bedre fremkommelighet for næringstrafikken til og fra Risavika havn, sier Ingve Lygre Undheim, senioringeniør i Statens vegvesen i en pressemelding.

Han tror feltet også vil gi bedre fremkommelighet for personbiler.

– Det kan selvsagt bli kø i det vanlige kjørefeltet hvis mange velger bil til og fra jobb, men slik trafikkbildet ser ut nå, blir det bedre for alle.

Google/Statens vegvesen

Også busser kommer til å kjøre i tungtrafikkfeltet.

Strekningen mellom Sømmevågen og Sola skole er den første i Norge som får egne felt for tungtrafikk. Derfor har Vegvesenet hentet erfaringer fra utlandet.

- Vi ser blant annet god effekt i Dublin, der ett felt er reservert for lastebiler fra sentrum til havna, sier Undheim.

Ettersom det ikke har vært egne felt for tungtransport her til lands tidligere, har Statens vegvesen fått et helt nytt skilt. Skiltet har blå bakgrunn med et kjøretøy som viser at kjøretøy over 3,5 tonn kan bruke kjørefeltet. I tillegg vil det langs strekningen bli satt opp gule skilt som varsler bilister om at venstre felt er forbeholdt kjøretøy over 3,5 tonn.

