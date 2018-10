Veien åpnet, situasjonen i Hellandsbygd er «vesentlig mindre dramatisk»

– Det er fortsatt en alvorlig situasjon, men den er vesentlig mindre dramatisk enn den var søndag, sier Harald Eikrem, beredskapskoordinator i Sauda kommune, til Aftenbladet mandag morgen.

Det har regnet kraftig i Sauda de siste dagene. Bare siden fredag har det kommet 240 millimeter nedbør. Det har ført til overløp i Saudefaldene slik at vannet flommer over demningen. Hellandsbygdelva, som går gjennom Hellandsbygd, har flommet over sine bredder.

Hellandsbygd ligger mellom Sauda og Røldal.

Greier ikke redde kalvene

Dette førte til at fv 520 ble stengt fra Saudasiden søndag. Det var fare for liv og dyr på to gårder, meldte politiet.

Mandag morgen melder Vegtrafikksentralen vest at veien er åpen igjen.

– Jeg hadde ventet å komme til stengte veier mandag. Men heldigvis ble den åpnet i løpet av natten, sier Eikrem.

To personer fra ett hus valgte søndag å evakuere. Beboerne i hus nummer to har valgt å ikke evakuere, mens i det tredje huset er beboerne bortreist. Disse menneskene kom seg ingen steder før veien igjen var kjørbar.

Jorunn Irene Handeland valgte å evakuere. Da hun så vannet stige, pakket hun bilen og dro til broren sin som bor litt lenger oppe. Selv bor hun i Stavanger, men hun er på høstferie i barndomshjemmet.

Jorunn Irene Handeland

– Broren min og jeg har vokst opp her. Vi har aldri sett at det har vært så galt her før. Datteren min og jeg dro da det begynte å komme vann oppå bilveien som går forbi huset. Vi er usikre på om veien kan rase ut, sier hun til Aftenbladet søndag ettermiddag.

Hun kunne også fortelle om to kalver som sto på en isolert holme. Det var en stund fare for at de kunne bli tatt av vannmassene.

– Det er bare en meter eller to før kalvene blir tatt av elva. Det er helt grusomt. Vi har fulgt med hele dagen. Tidligere i dag prøvde en kranbil å rekke ut, men den var ikke lang nok. Nå må vi vente på flyvær, men været ser dårlig ut. Jeg håper værgudene er med oss, eller så drukner kalvene, sa hun.

– Det har ikke vært mulig å nå ut til kalvene på flere dager på grunn av alt vannet. Vi håpet at vannstanden skulle gå ned, men den har bare økt og økt. Kalvene står nå ute på en holme midt i flomelva, sier hun.

Mandag morgen kunne hun fortelle at vannet har gått merkbart ned. Fra soveromsvinduet kunne hun fortsatt se de to kalvene som søndag ble isolert på grunn av vannmengdene.

– Men selv om det er mindre vann, må dyrene fortsatt reddes på et eller annet vis. Trolig med helikopter, forklarer hun til Aftenbladet mandag morgen.

Jorunn Irene Handeland

– Det renner alle veier

Hellandsbygda har totalt cirka 70 innbyggere. Resten kan kjøre omveien via Røldal. Veien til Sauda ble stengt klokken 15 søndag ettermiddag, men ble altså åpnet natt til mandag.

Beredskapsleder Eikrem i Sauda kommune håper nå at elva vil stabilisere seg og gå ned. Det er meldt oppholdsvær det neste døgnet, før det ifølge værmeldingene skal komme litt regn tirsdag kveld.

– Får vi noen dager med oppholdsvær, vil tilstrømmingen til elva gå ned. Det er fortsatt mye vann i terrenget som fyller på elva, men i løpet av natten har vannføringen i elva gått ned med 100 kubikk i sekundet, forklarer Eikrem.

Saudefaldene har forsøkt å forberede seg og tappe demningen, men det har rett og slett kommet for mye nedbør de siste dagene.

- Siden fredag har det kommet 240 millimeter i Sauda. Det er vannmengder vi ikke klarer å ta unna. Derfor renner det over alle veier. Det betyr at det blir oversvømmelser nedover mot Hellandsbygda, forklarte prosjektleder Lars Melbø i AS Saudefaldene søndag kveld.