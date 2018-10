Ny og bedre influensavaksine på vei

Årets influensavaksine er på vei. Neste uke kommer den til Rogaland. Vaksinen inneholder beskyttelse mot tre ulike typer virus og er satt sammen etter anbefalinger fra Verdens helseorganisasjon (WHO).

Et av problemene med influensavirus er at de endrer seg hele tiden. Derfor må vaksinen tilpasses disse endringene hvert år. Men vaksinen samsvarer ikke alltid like godt med de virusene som kommer i omløp under influensasesongen. Det er en av grunnene til at du kan bli influensasyk selv om du har tatt vaksinen.

Beskytter bedre

Men nå er en ny og bedre vaksine på vei. Den gir beskyttelse mot fire forskjellige virustyper mot dagens vaksine som inneholder tre.

– Den nye vaksinen har vært tilgjengelig i andre land, blant annet USA, litt lenger enn her. Vi fikk den første gang i fjor. Den er ikke prinsipielt forskjellig fra dagens vaksine, med unntak av at den inneholder en ekstra virustype. Det innebærer at man kan oppnå noen prosent bedre vaksineeffekt, sier Kjersti Rydland, seniorrådgiver avdeling for influensa ved Folkehelseinstituttet.

Influensavirus deles grovt i to grupper, type A- og B-virus. Disse deles igjen i to undergrupper hver.

Den vanlige (trivalente) influensavaksinen gir beskyttelse mot to virus type A og én type B. Influensavaksinen inneholder biter av drept virus, salt og vann og settes som et sprøytestikk i armen.

Den trivalente vaksinen i år beskytter mot virustypene A(H1N1) og A(H3N2) samt B/Victoria. Den nye vaksinen vil beskytte mot B/Yamagata i tillegg.

– I den trivalente vaksinen vil vi alltid ha virusbiter fra to type A-virus og én type B. Vaksine mot type A-virus gir ikke beskyttelse på tvers. Derfor må man ha to type A-virus i vaksinene. For B er det litt annerledes. Der kan vaksine mot eksempelvis B/Victoria gi litt beskyttelse også mot B/Yamagata. Men beskyttelsen vil ikke være like god som vaksine mot B/Yamagata, sier hun.

7600 sykehusinnleggelser i fjor

I fjor vinter inneholdt vaksinen type B/Victoria, mens det i virkeligheten var type B/Yamagata som sirkulerte og gjorde mange influensasyke. Det var også en del som ble syke av virustype A(H3N2), men denne var dekket inn i vaksinen. Vaksinedekningen i risikogruppene var 27 prosent, Folkehelseinstituttet mener dekningen bør opp til 75 prosent.

– Influensasesongen i fjor var langvarig og førte til cirka 7600 sykehusinnleggelser, om lag 1400 døde. Det kan være greit ikke å bli med i den statistikken, sier Rydland og oppfordrer spesielt risikogrupper og helsepersonell til å vaksinere seg.

– Særlig mennesker i risikogruppene kan bli alvorlig influensasyke, de kan få følgesykdommer som eksempelvis lungebetennelse og de kan bli mye dårligere av grunnsykdommen de allerede har, sier hun.

– Hvorfor sender Folkehelseinstituttet fremdeles ut vaksine som bare beskytter mot tre virustyper når det finnes en bedre vaksine tilgjengelig?

– Den er på vei inn, men vi må først sikre oss nok vaksine til alle, sier Rydland som regner med at den nye vaksinen kan komme på plass i løpet av få år.

Folkehelseinstituttet regner imidlertid med at den trivalente vaksinen vil gi god beskyttelse til vinteren.

– Vi kommer neppe til å få store utbrudd av B/Yamagata i år fordi det var så mange influensatilfeller som skyldtes det viruset i fjor. Det er derfor en god immunitet i befolkningen mot denne virustypen selv om den ikke inngår i den vanlige vaksinen denne sesongen, sier hun.

Dersom du likevel ønsker den nye vaksinetypen, kan du får resept på den og hente den på apoteket selv. Den er litt dyrere enn den vanlige vaksinen.

Lars Kåre Kleppe, smittevernoverlege ved Stavanger universitetssjukehus, er glad for den nye vaksinen.

– Med fire forskjellige virustyper i vaksinen øker sjansene for bedre effekt av vaksinen, selv om det ikke gir noen garanti mot sykdom, sier han.

Fakta: Influensavaksine Influensa gir feber og smerter i hele kroppen, og i tillegg luftveissymptomer. Vanligvis blir mellom fem og ti prosent av befolkningen syke i løpet av en vintersesong. To typer av influensavirus, type A og B, er årsak til disse epidemiene. Influensavirus type A deles videre inn i subtyper. Vaksine gir beskyttelse mot influensa. Influensa smitter hvis man puster inn dråper med influensavirus fra smittede personer som hoster eller nyser. Man kan også smittes ved direkte kontakt og i noen tilfeller kan smitte sveve i luften litt lenger enn for nærdråpesmitte. En liten smittedose er nok for å gi sykdom. Generelle smitteforebyggende råd er å vaske hendene ofte, og unngå å hoste og nyse på andre. Hvis du er syk med feber, bør du holde deg borte fra arbeid, skole og barnehage, både av hensyn til deg selv og for å unngå å smitte andre. Kilde: Folkehelseinstituttet