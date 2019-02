Savnet helikopter funnet i fjellside på Røldalsfjellet i natt: Mann og kvinne omkommet

Funnet av det havarerte helikopteret skjedde klokken 03.08, opplyser vakthavende redningsleder Johan Mannsåker ved Hovedredningssentralen Sør-Norge til BT.

Det ble funnet i en bratt skrent i en fjellside på Røldalsfjellet.

En mann og en kvinne i 40-årene fra Rogaland er omkommet, opplyser politiets operasjonsleder Per Algrøy i Vest politidistrikt.

– De ble funnet i eller ved helikopteret, sier Algrøy.

De to ble funnet en time og tolv minutter etter at helikopteret var lokalisert, altså klokken 04.20.

I 05.40-tiden mandag var de i ferd med å bli fraktet ned fra havaristedet. Basen for aksjonen er skisenteret i Røldal.

Havarikommisjonen er varslet, og politiet vil etterforske ulykken, opplyser Algrøy.

VG skriver, med Hovedredningssentralen som kilde, at flyturen ikke var meldt inn til lufttrafikktjenesten – og at redningsarbeidet dermed ble forsinket.

Stor redningsaksjon

I 05-tiden mandag snakket BT med redningsleder Johan Mannsåker ved Hovedredningssentralen.

Han sier helikopteret ble funnet noen hundre meter nord for Eskjeflota, på østsiden av den nå vinterstengte gamleveien opp til Røldalsfjellet.

– Et redningshelikopter fra Sola fant helikopteret, men det var ikke mulig for dem å få redningsmann ned på en trygg måte, blant annet på grunn av snø. Derfor ble helikopteret sendt hjem, og bakkemannskaper som var i området ble sendt inn, sier Mannsåker.

Mannskaper fra Røde Kors i Røldal og Odda var i området, og de var fremme ved helikopteret i 04-tiden.

Også Norske redningshunder fra Etne deltok. Hordaland alpine redningsgruppe ble satt i beredskap og sto klare til å dra med helikopter fra Bergen.

Det ble søndag kveld iverksatt en stor redningsaksjon etter helikopteret.

– Vi vet ikke hva som har skjedd, om de har landet i dårlig vær eller om de er i et område med dårlig mobildekning. Vi prøver å snevre oss inn, sa redningslederen ved Hovedredningssentralen da.

Helikopteret er av typen Robinson 44, opplyser han.

Fikk SMS

Hovedredningssentralen ble varslet av politiet klokken 21.53 søndag, på grunnlag av bekymringsmeldinger fra venner eller pårørende. Det ble da besluttet å iverksette en redningsaksjon.

– To personer skulle i ettermiddag fly fra Røldal Skisenter til Karmøy rundt klokken 14.30 søndag. De har ikke kommet frem. Venner eller pårørende er blitt bekymret, og meldte fra til politiet i 21.30-tiden i kveld, sa Mannsåker.

Han opplyser at det var kontakt mellom de to personene og bekjente av dem cirka ti minutter etter at helikopteret lettet fra bakken.

– Venner av de to i helikopteret fikk en SMS fra personene i helikopteret. De sa at de var i luften. Etter det har det ikke vært kontakt.

Norske redningshunder

Mannskaper søkte i området mellom Røldal og Seljestad i Odda, etter at mobiltelefonen til en av de to slo inn på en basestasjon ved Seljestad klokken 15.56.

– Da skulle de ha landet på Karmøy for lengst. Derfor er dette vårt primære søkeområde. Vi prøver å spore og snevre oss inn, og vil vurdere å utvide søkeområdet om vi får informasjon som tilsier det, sa Mannsåker.

– Brukbare værforhold

Et Sea King-redningshelikopter fra Sola ble sendt. Det ble søkt med lyskastere i det krevende terrenget, med svært bratte områder.

Røde Kors

– Været er brukbart, så det er greie søkeforhold for Sea King. Men det er et lite, svart helikopter, så det er ikke lett å finne. Det er ikke kommet noe nødsignal, dette er basert på bekymringsmeldinger, sa Mannsåker mens letingen fortsatt pågikk.

– Alt av mannskap er ute

Mannskap med fem snøskutere fra Røldal Røde Kors deltok i aksjonen, i tillegg ble tre patruljer sendt fra Seljestad.

Jarle Mjånes i Norske redningshunder, sa at opp mot 30 personer deltok i søk på bakken.

– Patruljene er oppe på cirka 1000 meter. I tillegg har vi redningshundene som vi kan rykke ut med, sa han.

Røldal Skisenter (webkamera)

I natt var det meldt fra lett til frisk bris i området, med antydning til nedbør. Snøskredfaren er moderat.

Hovedredningssentralen koordinerer aksjonen.

