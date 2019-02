Historiske tall for bomringen i Trondheim

Ifølge tall fra Miljøpakken passerte 3000 færre biler i døgnet gjennom bomringen i Trondheim i 2018 sammenlignet med året før.

Fjorårstallene for bomringen er historiske, skriver Adresseavisa. Etter at bomsystemet ble utvidet med 14 nye bomstasjonene i drift i mars 2014, økte trafikken de to første årene med til sammen 3,7 prosent. Så begynte den på synke igjen i 2018.

Og etter åtte år med bomring har trafikken falt med 16 prosent, helt etter målene.

LES HELE SAKEN I ADRESSEAVISEN HER.

- I bomsnittene (bomstasjoner og omkjøringsmuligheter), er det nå cirka 16 prosent mindre trafikk enn før bommene kom opp i 2010, forteller kommunikasjonsrådgiver Hans Kringstad i Miljøpakken.

Overoppfyller nullvekstmål

I nullvekstmålet for biltrafikk, som er en del av bymiljøavtalen, har Trondheim forpliktet seg til at personbiltrafikken ikke skal øke selv om byen får cirka 3000 flere innbyggere hvert år.

All økning i trafikken skal skje med kollektivtransport, sykkel og gåing.

- Sammenligner vi fjorårstallene for antall passeringer i bomsystemet med tallene fra 2017, kan vi slå fast at vi overoppfyller forpliktelsene i bymiljøavtalen og byvekstavtalen, sier Henning Lervåg, leder av Miljøpakkens sekretariat.

Elbiltallet øker

2018-tallene fra bomringen viser også at økningen i antall elbiler fortsatte i fjor, for femte år på rad. Fra januar til desember økte andelen elbiler i bomringen fra ni til 12 prosent. De tre siste årene har elbilandelen blitt mer enn fordoblet. Det skriver Adresseavisa.

Trondheim: 15.000 færre bilturer per dag

– Ha is i magen, for bom-protestene går over

Aftenbladet.no - Stavanger Aftenblad