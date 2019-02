Nå blir det kunst også i denne sentrale rundkjøringen. Men hva?

Den nye kunstinstallasjonen skal ikke bare bli en ny portal til regionsenteret på Jæren. Den skal «speile panoramaet Nye Bryne og tilføre nye element til byens identitet.» Ikke noe mindre enn det.

– Så dette blir spennende, men foreløpig er det helt åpent hva det blir, sier kulturhussjef Åse Skrudland, som kjører saken for kommunen.

Koster 1 million

Kunstprosjektet i den sentrale rundkjøringen er priset til 1 million kroner i søknaden som i sist måned ble sendt til Koro, den statlige støtteordningen for kunst i offentlige rom. Kommunens egenandel er 500.000 kroner.

Dersom søknaden blir godkjent, vil det sørge for en åpen pre-kvalifisering med forslag og ideer til rundkjøringskunst fra det man tror kan bli et bredt utvalg av kunstnere - og så en påfølgende konkurranse for 3 inviterte. Uten støtte fra Koro vil det trolig bli bare bli en konkurranse mellom tre kunstnere.

Ferdig til potethøsten 2020

– Planen er uansett at arbeidet starter i november i år og at kunstprosjektet kan avdukes under potetfestivalen i september neste år, opplyser kulturhussjefen.

Til tross for en avduking på en festival for markens grøde i en by som akter å være Norges landbrukshovedstad, vil ikke Skrudland si noe mer om tema for installasjonen.

By og identitet

Men i søknaden vises det til at Bryne etter bystatusen i 2001 har kjørt et større byutviklingsprosjekt, der man blant annet har satset på teknologi, lys og farge som hovedelementer i et nytt image for byen.

Høygaffel og gravemaskin

På Facebook ble det allerede i 2011 opprettet en egen side for folk som sa ja til kunst i rundkjøringer på Bryne - med mange kreative forslag: Ett viste en gravemaskin, siden det var her Brøyt ble skapt og det ble ellers foreslått alt fra en svart svane til en gigantisk høygaffel.

Bør Brøyten få plass her?

– Nå vil vi legge til rette for at kunstnere fritt skal få komme med sine forslag, sier Jarstø.

Hun er veldig fornøyd med at en lengre prosess førte til at man til slutt landet på rundkjøringen ved Bryne mølle som rett plass for en ny portal.

Men det er viktig at installasjonen snakker godt med nabolaget, der bilistene allerede blir møtt av en foss, en mølle og et kornmottak som alle stråler i nytt lys.

Dette er kjørereglene

Kunsten må også godkjennes av Statens vegvesen, som har sagt foreløpig ja, men som har disse kjørelinjene for kunst og andre innslag i rundkjøringer:

- Det bør være en del av planleggingen, ikke puttes på sent i prosessen.

- Hører hjemme i tettbygd strøk, ikke på landeveg. Er unntaket, ikke regelen.

- Kunsten bør være enkel slik at den oppfattes på et øyeblikk.

- Den bør kunne vedlikeholdes effektivt og tåle tidens tann.

- Kan gjerne bidra til å tydeliggjøre trafikkbildet. Men bør ikke hindre sikt, være en påkjørselfare eller stjele oppmerksomhet.

- Bør ikke ha preg av reklame.

- Kan ofte erstattes med vegetasjon, som natur på landet og park i byen.

– Vi har kjøreregler altså, ikke retningslinjer. Sikt gjelder både framover til andre biler når man er i inne i rundkjøringen, og bakover når man står i en tilfart og venter på luke, opplyser Tor Jakob Smeby, seksjon for planlegging og grunnerverv i Vegvesenet.