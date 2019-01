Fellesforbundet vil rekruttere flere i restaurant- og utelivsbransjen

– Er dere klare?

– Ja!

Det er leder for Fellesforbundet i Stavanger, Arild Håvik, som spør. Svaret kommer fra medlemmene som har møtt opp på Folkets hus onsdags kveld.

Snart skal gjengen på rundt ti stykk innta restauranter, utesteder og kafeer. Hensikten er å opplyse de ansatte om hvilke lønnsrettigheter de har. At det er akkurat restaurant- og utelivsbransjen er ikke tilfeldig.

Avdeling 25

– Det er større problemer knyttet til denne bransjen enn andre, og nettopp derfor er det viktig å informere de ansatte om hva de har krav på, sier Line Fjellheim Larsen. Hun er ansatt i Fellesforbundets avdeling 25, som holder til i Stavanger og omegn.

Med handlenett fulle av brosjyrer og mye engasjement, er gjengen klar for å innta Stavangers uteliv. Det er første gang avdelingen gjør noe lignende på kveldstid.

– Vi må møte de ansatte der de er. Jeg tror det er den beste måten å få ut informasjonen på, sier Larsen.

– Fornøyde

På Groovy Diner er det stille i lokalet når Håvik og kollega Marek Bogucki ankommer. Bak disken står Sreckj Pavlov og Thale Oftedal Høiland. De nye tariffsatsene er ikke helt ukjent for dem.

– Jeg leste at minstelønnen skulle økes for et års tid siden, men visste ikke at det hadde trådd i kraft, sier Høiland.

Hun forteller at hun og kollegene lønnes etter tariff.

– Vi er to fornøyde ansatte.

Utenfor står resten av gjengen og venter. Sammen tar de følge gjennom Vågen og mot Fargegaten. De besøker alle restaurantene på veien. Målet er å være innom så mange som mulig i løpet av kvelden.

– Vi skal holde på i et par timer hvert fall, sier Håvik med et smil.

Fakta: Hva er tariff? En tariffavtale er en avtale mellom en fagforening og en arbeidsgiverforening eller arbeidsgiver om arbeids- og lønnsvilkår. Tariffavtaler regulerer ikke bare lønnssatser, men også andre arbeidsforhold som arbeidstid, skriftarbeid, overtidsarbeid, oppsigelsesfrister, ferie, pensjon, permisjoner, medbestemmelse, permittering og arbeidsklær. Kilde: Arbeidstilsynet.

Tarifflønn til alle

Det er ikke tilfeldig at avdeling 25 gjør dette akkurat nå.

1. januar 2018 ble tariffavtale allmenngjort for flere yrkesgrupper, deriblant nær alle 94 000 ansatte innen overnatting, servering og catering. Dette innebærer at restaurant- og utelivsbransjen bryter loven om de betaler ansatte mindre enn det minstesatsene bestemmer - uavhengig om de har tariffavtale eller ikke.

– Nå som denne ordningen har vart i et år er det et fint tidspunkt å ta turen ut for å snakke med de ansatte. Vi opplever at veldig mange ikke har blitt informert om de allmenngjorte tariffsatsene, og blir betalt mindre enn den nedre grensen for minstelønn, sier Larsen.

– Hvilke reaksjoner får dere fra de ansatte?

– Mange er veldig interesserte i å høre hva vi har å fortelle, og jeg får inntrykk av at minstesatsene er nytt for mange.

Fakta: Allmenngjøring av tariff – Tariffnemnda kan bestemme at en landsomfattende tariffavtale skal gjelde for alle arbeidstakere i en bransje - såkalt allmenngjøring. – Selv om det ikke er noen generell minstelønn i Norge, er det innført minstelønn i enkelte bransjer. – Restaurant- og utelivsbransjen er en av disse bransjene. – Det er arbeidsgiver som har hovedansvaret for at de allmenngjorte lønns- og arbeidsvilkårene følges. Kilde: Arbeidstilsynet.

Ingen restauranter i Stavanger

Fellesforbundet har rundt 140.000 medlemmer på landsbasis innenfor en rekke yrker. Nå etterlyser avdeling 25 flere medlemmer innenfor restaurant- og utelivsbransjen.

– Vi ønsker oss flere tariffavtaler i denne bransjen. Vi har ingen restauranter i Stavanger som har det – kun hoteller, forklarer Larsen.

– Hvorfor ønsker dere flere medlemmer fra denne bransjen?

– Fordi vi opplever at mange har dårlige arbeidsforhold hvor de blir utnyttet. Hvis de er medlemmer er det enklere for oss å hjelpe de som trenger det. Vi får mange henvendelser, men vi kan selvsagt kun prioritere å hjelpe dem som er tilsluttet organisasjonen.

Følger tariff

Daglig leder hos Burger & Beers, Lars Aspen, forteller at hans restaurant følger tariff selv om de ikke har en tariffavtale.

– Vi er ikke organiserte, og har derfor ikke en tariffavtale. Likevel har vi valgt å følge tariff, slik at de ansatte får diverse tillegg, og den lønnen de har krav på, sier Aspen.

Hans inntrykk er at de fleste restaurantene i Stavanger gjør det samme.

– Jeg har vært i denne bransjen i åtte år, og alle stedene jeg har jobbet på har fulgt tariff. Mitt inntrykk er at de seriøse stedene gjør det.

Larsen påpeker også at dårlige lønnsforhold ikke gjelder absolutt alle innenfor bransjen.

– Det er mange arbeidsgivere i bransjen som selvsagt driver ordentlig og behandler sine ansatte skikkelig, og da har man jo ingenting å frykte i å få tegnet en tariffavtale. I tillegg vil jeg trekke fram at det nok vil øke rekrutteringen til matyrket, med flere tariffavtaler i bransjen.