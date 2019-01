Henning og Marte måtte evakueres med snøscooter fra Høg-Jæren: - En veldig spesiell lørdagskveld

– Vi hadde god varme i bilen og stemningen var bra nok den. Det var aldri dramatisk. Men det ble jo en veldig spesiell lørdagskveld, sikkert en vi kommer til å huske en stund, sier Henning Lende til Aftenbladet.

Sammen med kjæresten ble kjøreturen en del lenger enn han hadde tenkt denne lørdagen. Like før Ualand - på toppen ved vindmølleparken på Fv. 504 Buevegen - ble de stående fast etter å ha kjørt inn i en snøfonn. Da var klokken rundt 21.

Sikten på stedet var lik null og plutselig forsvant veien foran dem. Store snømengder sørget for å gjøre fremkommeligheten minimal på den vindutsatte veien over Høg-Jæren. Mens vinden blåste til sterk kuling utenfor bilen, ringte de to etter hjelp.

Skjermdump fra Facebook

Evakueringsplan

– Først fikk vi beskjed om at en bonde skulle komme med traktor og hjelpe oss. Men det gikk visst ikke. Så var det meningen at det skulle komme en brøytebil, men den klarte heller ikke komme seg frem. Etter noen timer fikk vi ringt politiet. De hadde en evakueringsplan. De plottet oss inn og ba oss holde oss i ro. Derfra handlet det meste om å vente på at noen skulle komme, forklarer Lende.

Like før klokken 02.00 kom hjelpen - i form av flere snøscootere. Mannskaper fra Norsk Folkehjelp hentet kjæresteparet ned fra Høg-Jæren - mens bilen ble stående igjen i grøften.

– Det var umulig for brøytebiler å ta seg inn til oss. De hadde visst prøvd å hente oss ut med firhjulinger også, før de gikk over til snøscootere. Jeg forsto det sånn at de skulle hente flere som hadde fått problemer. Jeg hørte snakk om en bil der dørene ikke fungerte. Folkene i den bilen hadde det nok langt verre enn oss, sier Lende.

Da han pratet med Aftenbladet klokken 03.00, hadde han og kjæresten endelig kommet seg hjem til Nærbø. Kvelden kommer han til å huske.

– Det er klart det er spesielt å bli hentet ut med snøscooter på Jæren. Samtidig er det veldig godt å se at hjelpen er der når du trenger den. Akkurat nå er jeg bare takknemlig for det, sier Henning Lende.

Henning Lende

Politiet: 10–15 personer er hentet ut

Operasjonsleder Jøran Solheim i Sørvest politidistrikt opplyser til Aftenbladet at nødetatene hentet ut mellom 10 og 15 personer i løpet av natten.

Klokken 03.18 hadde alle som hadde bedt om assistanse fått hjelp.

– Vi har bistått et titalls kjøretøy i natt. Den siste meldingen vi har er at alle som trenger hjelp, har fått hjelp. Vi kommer fremdeles til å være ute i noen timer for å skaffe oss fullstendig oversikt. Værbildet forteller at det ikke skal komme mer snø, men at den sterke vinden skal vedvare. Det byr på en del utfordringer når det kommer til fokksnø i veibanen, forklarer Solheim.