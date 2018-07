Tilsyn med 300 fritidsboliger i Hunnedalen i helga

– På grunn av lav treffprosent på varslede tilsyn i ukedagene her, velger vi nå å gjøre en innsats i helga i håp om å treffe flere hyttefolk, sier Gaute Bøe fra seksjon for boligtilsyn og feiing i Rogaland brann og redning IKS (RBR) i en pressemelding.

Ingen hjemme

Forskriften om brannforebygging pålegger kommunene å kartlegge brannrisikoen i alle fyringsanlegg i fritidsboliger på lik linje med bolighus. RBR har i hele vår gjennomført tilsyn med registrerte fritidsboliger i sine eierkommuner.

Treffprosenten hos hytteeiere i Hunnedalen i Gjesdal kommune har vært såpass lav at nå prioriterer brannvesenet å sette av lørdag og søndag i håp om å treffe flere eiere på hytta.

Har varslet 300 hytteeiere

300 hytteeiere har fått SMS-varsling i forkant med beskjed om at det er satt opp tid for tilsyn denne helga. Feierinspektør Gaute Bøe understreker at tilsynet er lovpålagt, og eieren av hytta, eller en representant for eieren, har plikt til å delta på tilsynet.

- Det stilles samme krav til fritidsboliger og hytter som for bolighus. Dette gjelder godkjent pipe, ildsted, slokkemiddel og røykvarslere. Under tilsynet kontrollerer vi ildsted og skorstein.

Vi gir også nyttig informasjon i forhold til brannsikkerhet, om røykvarslere, slokkeutstyr og rømningsveier, forteller han.