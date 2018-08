DIREKTE FRA 10.55: Markering mot bomringene og møte i fylkesutvalget

Under markeringen mot bompenger skal det holdes flere appeller. Det er også planen at fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal skal snakke til aksjonistene utenfor fylkeshuset.

Fylkesutvalgets møte starter klokken 11.30. Før det ordinære møtet skal to interpellasjonssaker tas opp, saken om bompenger er den andre på sakskartet av de to.

Anita Egeli fra Fremskrittspartiet vil legge fram følgende interpellasjon:

Bymiljøpakken

Det nærmer seg datoen for oppstart av de nye innkrevingspunktene med nye takster for bilistene på Nord-Jæren. Det er vedtak i fylkestinget og kommunestyrene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg som danner grunnlaget for den nye pakken.

Mye har endret seg i vår region, og den planlagte bymiljøpakken strider også mot mange av de vedtakene som ble gjort lokalt. Det kan også virke som innbyggere og næringsliv ikke har oppfattet omfanget av ordningen før innkrevingspunktene begynte å komme på plass.

Etter 2014 har også veksten og prognoser for regionen endret seg betraktelig, og flere opplever økonomisk vanskelige tider. Det burde nå være riktig og ta en ny runde med de 4 kommunene og belyse nye sider ved den vedtatte bymiljøpakken, og påfølgende nye runder med staten som også Statsråden for samferdsel mener er mulig.

Forslag til vedtak:

Fylkesutvalget ber om en sak til fylkestinget der man ber om å ta en ny runde med de 4 kommunene om bymiljøpakken. Rushtidsavgiften må utgå i sin helhet. Det må foretas en konsekvensutredning på hva dette vil bety for næringsliv og privathusholdninger økonomisk. Inntil nye vedtak er fattet må det gis fritak for personer som kan påvise at det ikke er alternative reisemåter enn bil.

Aksjonsgruppens spørsmål til politikerne

I forbindelse med markeringen i forkant av møtet, har aksjonsgruppen Nok er nok sendt følgende spørsmål til alle partiene som er representert i fylkestinget:

1. Konsekvensene av Bypakke Nord-Jæren har aldri blitt utredet i forhold til økonomiske og sosiale konsekvenser for private husholdninger, næringslivet, institusjoner (skoler, sykehjem osv) og frivillige organisasjoner. Har ditt parti kjempet for en slik konsekvensutredning, eventuelt hvorfor ikke? Er det forsvarlig å sette i gang et så omfattende prosjekt uten en slik konsekvensutredning, eventuelt hvordan?

2. I Bypakke Nord-Jæren er passeringstaket satt til 75 passeringer i måneden, mens i byer vi kan sammenligne oss med som Oslo og Bergen er dette taket satt til 60. Vil ditt parti foreslå endringer slik at Stavanger-regionen ikke kommer dårligere ut en Bergen- og Oslo-regionen?

3. Om en ikke har gyldig autopass-avtale så har en ikke verken timesregel eller passeringstak på 75 passeringer, vil ditt parti foreslå at passeringstak gjelder for alle, også de uten gyldig autopassavtale, slik at de som får problemer med å betale regningene ikke kommer inn i en uforsvarlig gjeldsspiral på grunn av at de er avhengige av bilen?

4. Stavanger kommune har enstemmig gått inn for å snu innkrevingen på Bybrua, vil ditt parti ta initiativ i fylket til at denne bommen blir snudd slik at de på byøyene ikke får en uforholdsmessig høy bompengebelastning, men heller får like vilkår med de andre som bor inne i en bomring?

5. Om Bypakke Nord-Jæren fører til de negative konsekvensene mange frykter den vil få økonomisk og sosialt for private, næringsliv, institusjoner og de frivillige organisasjonene, vil ditt parti da vurdere å trekke støtten til prosjektet og ta initiativ for at bypakken blir avsluttet?