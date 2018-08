DIREKTE TIRSDAG: Markering mot bomringene og møte i fylkesutvalget

Til møtet vil Anita Egeli fra Fremskrittspartiet legge fram følgende interpellasjon. Denne vil behandles på fylkesutvalgsmøtet.

Bymiljøpakken

Det nærmer seg datoen for oppstart av de nye innkrevingspunktene med nye takster for bilistene på Nord-Jæren. Det er vedtak i fylkestinget og kommunestyrene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg som danner grunnlaget for den nye pakken.

Mye har endret seg i vår region, og den planlagte bymiljøpakken strider også mot mange av de vedtakene som ble gjort lokalt. Det kan også virke som innbyggere og næringsliv ikke har oppfattet omfanget av ordningen før innkrevingspunktene begynte å komme på plass.

Etter 2014 har også veksten og prognoser for regionen endret seg betraktelig, og flere opplever økonomisk vanskelige tider. Det burde nå være riktig og ta en ny runde med de 4 kommunene og belyse nye sider ved den vedtatte bymiljøpakken, og påfølgende nye runder med staten som også Statsråden for samferdsel mener er mulig.

Forslag til vedtak: