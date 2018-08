17-åringen har tilstått Varhaug-drapet: - Vi har fortsatt mange spørsmål

Den siktede 17-åringen har sittet i avhør siden tirsdag denne uken, og har avgitt en forholdsvis omfattende forklaring. Likevel er det fortsatt mye politiet lurer på.

– Vi har ytterligere spørsmål å stille, og har ønsker om å gjøre det, sier etterforskningsleder Bjørn Kåre Dahl til Aftenbladet.

Han ønsker ikke å gå inn på hvilke spørsmål politiet sitter igjen med.

– Når vi er klar til å stille dem, vil vi forsøke det, sier Dahl.

Så langt Dahl kjenner til, er ikke spørsmålet om straffskyld tatt opp med siktede ennå.

Dahl ønsker ikke å si noe om hvorfor siktede nå ville tilstå, eller når tilståelsen kom.

Fikk svar før begravelsen

– Var det viktig for politiet å få en tilståelse før Sunniva skal bisettes fredag?

– Det er viktig for politiet å få forklaringer som belyser saken. En tilståelse fra en gjerningsmann vil alltid drive saken godt fram. For de etterlatte er det jo gjerne godt å få svar på noen spørsmål. Dette er jo et viktig spørsmål, så sånn sett er det jo veldig bra, sier Dahl.

Politiet vil ikke si mer om motivet for drapet, annet enn at siktede har forklart at Sunniva var et tilfeldig offer.

– Finner politiet forklaringen troverdig?

– Det blir et viktig arbeid for oss nå, å undersøke forklaringene og sjekke dem opp mot bevis vi har i saken, eller gjøre andre undersøkelser i den forbindelse.

Dahl vil ikke si noe om hvilke bevis de har i saken.

– Men vi vil videre sjekke informasjon og materiale vi har. Både kriminaltekniske og elektroniske spor vi har sikret, for å se om det er ytterligere spor som kan brukes i etterforskningen.

Dahl ønsker ikke å kommentere helsetilstanden til siktede annet enn at han blir fulgt opp av helsevesen, som har vurdert ham i stand til å avgi forklaring.

Dahl vil ikke kommentere siktedes forklaring ytterligere.