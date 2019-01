Lokale barnehager går gjennom sikkerhetsrutiner etter barnehage-ulykke i Bergen

Torsdag forrige uke ble en ett-åring skadd etter han falt ut av en barnevogn og ble hengende fast med en stropp rundt halsen. Ulykken fant sted i Akasia Paradis barnehage i Bergen. Gutten var ikke bevisst da han ble tatt i ambulansen, og tilstanden er fortsatt kritisk.

Foreldrene hans har fått oppnevnt Torbjørn Kolås Sognefest som bistandsadvokat.

På grunn av ulykken skal Akasia innføre «sovevakter», der en av de ansatte skal ha fast tilsyn med barna som sover, både inne og ute.

LES OGSÅ:

Sove-vakter allerede pålagt i Sandnes

I Sandnes har kommunale barnehager lenge hatt rutiner om egne sove-vakter, informerer kommunaldirektør oppvekst i Sandnes kommune, Torill J. Kind.

I et dokument som tar for seg interne kontrollrutinene står det at «i barnehager der barna sover ute må det være egne sove-vakter som kan høre og holde øye med soveplassene».

Videre blir det foreslått at vaktene går på korte skift på 15 minutter. i de barnehagene barna sover inne, skal det være klart hvem som har tilsyn med de sovende barna, men at disse ikke nødvendigvis må oppholde seg i samme rom til en hver tid.

Stavanger skal gjøre risikoanalyser

I Stavanger kommune vil barnehager bli bedt om å gjennomgå sikkerhetsrutinene. Monica B. Stenseth, barnehagesjef i Stavanger kommune, skriver i en e-post til Aftenbladet at hver barnehage skal ifølge sentrale føringer gjennomføre en ROS-analyse (risiko- og sårbarhetsanalyse, journ.anm).

– Ut fra denne analysen utarbeider barnehagen sine rutiner og iverksetter nødvendige tiltak for å ivareta sikkerheten. I lys av hendelsen i Bergen, vil barnehagesjefen de nærmeste dagene sende en oppfordring til alle våre barnehager om å gjennomgå egne ROS-analyser og rutiner for tilsyn når barn sover, skriver Stenseth.