Natur og ungdom

Gaute Eiterjord fra Stavanger ble gjenvalgt som leder i Natur og Ungdom på landsmøtet i helgen. Han ble første gang valgt i 2018.

På Natur og Ungdoms 54. landsmøte ble Gaute Eiterjord (23) fra Stavanger gjenvalgt til leder, Haldis Tjeldflaat Helle (21) fra Oslo til 1. nestleder og Jørgen Næss Karlsen (21) fra Skedsmokorset som 2. nestleder.

Kampsakene er klare

Den nye ledelsen varsler kamp mot gruvedumping i norske fjorder og har høge forventnigner til at en ny regjering skal stoppe planene om gruvedumping i Repparfjord og Førdefjorden.

– Det er eit utrulig stort paradoks at Erna Solberg snakker på innpust om hvor farlig det er med plast i havet - samtidig som hun går god for de største miljøskandalene i nyere tid med gruvedumping i Førdefjorden og Repparfjord. Erna må legge gruveplanene i en dyp skuffe og kaste nøkkelen, sier Eiterjord i en melding.

Landsmøtet vedtok klare krav til regjeringsforhandlingene som nå pågår mellom Høyre, Frp, Venstre og Krf.

Den nye ledelsen lover også fortsatt kamp mot mer oljeleiting, og er klare for å ta Klimasøksmålet, der Natur og Ungdom, sammen med Greenpeace har saksøkt staten for å dele ut oljelisenser i Barentshavet, til lagmannsretten.

Går mot regjeringa

– Den norske regjeringa kjenner ingen grenser for oljeboringa, derfor treng vi klimasøksmålet. Vi kan ikke la staten sleppe unna med oljeboring stikk i strid med vår grunnlovsfesta rett til miljø. Klimaet tåler ikke mer olje, det er klimaforskerne krystallklare på. Vi er klare for å vise dette i lagmannsretten! fortsetter Eiterjord

Dei ser også fram til at Arbeidarpartiet ligg an til å gå inn for eit oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja etter at fleire fylkeslag har snudd i saka i året som gjekk.

– I år ligger vi godt an til å vinne den lange kampen for et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja. Når Nordland Arbeiderparti, som har vært den ivrigste forkjemperen for olje, gravlegger stridsøksa er det et tydelig signal. Jonas Gahr Støre, du må lytte til grasrota i ditt eget parti: Det er et soleklart flertall som vil ha et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja! avslutter Eiterjord.

LES MER:

Erlend Skarsaune

LES OGSÅ: Eiterjord ny leder i Natur og Ungdom

LES OGSÅ: Eiterjord fortsetter som nestleder i Natur og Ungdom

LES OGSÅ: Bli med Ryfast-sjefen på pappaperm med pulk og baby i Sirdal