– Gjør som Nye Sandnes, kjør omkamp om Ombo-grensa

– Folk på Hjelmeland-siden av Ombo er frustrerte, sier ordfører Bjørn Laugaland dagen før et møte hos om den kommende grensejusteringen.

Ombo innlemmes i Nye Stavanger fra 2020. Øya i dag delt mellom kommunene Hjelmeland og Finnøy - som slås sammen med Stavanger i 2020. Tirsdag har kommunene avtalt møte med Fylkesmannen.

– Vi skal få vite mer om det formelle rundt prosessen, og hvordan den skal være. Tilbakemeldingen jeg får fra de av våre innbyggere dette angår, er at de er ganske frustrerte. Jeg leser i Øyposten at det skal være folkemøte på Ombo 4. februar, og at ordførerne i Finnøy og Hjelmeland kommer for å orientere. Dette vet ikke jeg noe om. Vi har snakket om det, men jeg har sagt til Finnøy at vi må vente til etter møtet hos Fylkesmannen, slik at vi vet hva jobb vi har å gjøre. Det er en merkelig prosess, sier Hjelmeland-ordfører Bjørn Laugaland.

Hva med skoleungene?

Innbyggere på Hjelmeland-siden av Ombo har sagt til Laugaland at de synes det er rart at de skal forholde seg til Finnøy kommune, når de skal overføres direkte fra Hjelmeland til Stavanger kommune ved neste årsskifte.

– De kan ikke forholde seg til Finnøy kommune, når den kommunen ikke eksisterer når de forlater Hjelmeland. Innbyggerne på Hjelmeland-siden er opptatt av hva som skjer med skoleelevene. Det er en del elever ved mellomtrinnet og ungdomsskolen, som går på skole på Hjelmeland. Hvis alle må til Judaberg, blir det lang reise. Vi må diskutere med Stavanger kommune om det kan lages en avtale, slik at de kan fortsette her, sier Laugaland.

Det var Finnøy kommune som søkte om grensejusteringen for Ombo. Lokalpolitikerne i Hjelmeland har bedt rådmannen utrede en grensejustering langs Lysefjorden. Flere har uttalt at når den nordvestlige delen av Lysefjorden blir en del av Strand, er det naturlig at den nordøstlige delen hører til Hjelmeland. Saken kommer opp i formannskapet 29. januar.

– Bør anke

Kommunaldepartementet har meddelt at grensejusteringsvedtaket på Ombo og Kolabygda er endelig, men Nye Sandnes har bedt om omgjøring.

– Hvis Nye Sandnes får dette gjennom må vår sak også kunne ankes. Ombo ligger bare 5 kilometer i sjølinje fra Jelsa i Suldal kommune. Vi burde vært en Ryfylkekommune. Fylkesmannen i Rogaland anbefalte at grensa skulle beholdes, sier Jan Skaar, pensjonert sjømann som bor på Hjelmeland-siden av Ombo.

Hans foreldre er gravlagt på kirkegården på Hjelmeland.

– Hvilken kirke skal vi forholde oss til i framtiden for kirkelige handlinger som begravelse og dåp. Slike ting burde vært avklart tidligere, sier Skaar.

Til Øyposten sier Finnøy-ordfører Henrik Halleland (KrF) at et folkemøte kan være bra for å lufte litt ut etter en debatt som delte Ombo. Han tror møtet kan være samlende. Ovenfor Aftenbladet avviser Halleland at det blir omkamp.

– Vi ser dette vedtaket som endelig fra departementets side, og regner med at grensejusteringen skal gjennomføres fra 2020. Vi har liten tid og må kjøre på. Det er arbeidskrevende å endre kommunegrensene. Derfor avtalte jeg - dagen etter departementets vedtak ble kjent - med ordføreren i Hjelmeland, at vi skulle ha et møte på Ombo. Dette har vi bekreftet administrativt og politisk. Så kom Hjelmeland tilbake og sa de måtte tenke seg om. Vi valgte likevel å opprettholde datoen for møtet. Det kan komme vel med, fordi vi har dårlig tid. På møtet tirsdag stiller alle parter, også Stavanger. Hvis Fylkesmannen på møtet ikke anbefaler å gjennomføre folkemøtet, så skal vi respektere det, sier Henrik Halleland.