Skaarlia skole tar omsider form

Selv om det har vært en kraftig utbygging av boliger i Skaarlia i Sandnes, har det politiske flertallet valgt å utsette byggingen av skole flere ganger fordi de har ment at det er plass til elevene på andre skoler og at det ikke har vært bruk for en ny skole. Det betyr at tallene for når skolen skal stå klar har byttet plass, slik at 2012 er blitt til 2021.

Det har fått flere foreldre til å reagere, og mange av barnefamiliene i området har følt seg snytt for nærskolen, som var et trekkplaster da de valgte å bosette seg i området. Alle utsettelsene har også utløst planer om en privat friluftsskole, men den står fortsatt uten godkjenning til å gå i gang.

Politisk dragkamp

Politisk har det også vært en dragkamp om å få skolen opp så fort som mulig. I sitt alternative budsjett før jul ønsket Høyre, Venstre og KrF å ha skolen klar til skolestart høsten 2020. Det vil si ett år tidligere enn det flertallet i bystyret tidligere har gått inn for.

Svaret fra rådmannen var at det ikke er mulig, og planen er fortsatt at skolen skal stå klar til skolestart i 2021 slik som rådmannen anbefalte i fjor vår. Da skulle skolen egentlig skulle stå klar i 2023, men rådmannen gikk inn for å framskynde byggingen med to år og fikk bystyret med på det. Bakgrunnen var beregninger av folketallet som tilsier at skolen trengs.

Informasjonsmøte

Torsdag 17. januar har Sandnes kommune kalt inn til informasjonsmøte om ny skole i Skaarlia i bystyresalen, og Sandnes eiendomsselskap er i god gang med planlegging av ny skole og stor flerbrukshall i Skaarlia.

Planen er at arbeidet skal ut på anbud i vår og at grunnarbeidet skal starte til høsten. Det krever at det forskutteres 8 millioner kroner i 2019 siden pengene til bygging av skole og idrettshall er plassert i 2020 og 2021. Totalt er det satt av 247 millioner kroner til ny skole og 73 millioner kroner til stor flerbrukshall.

Skolen skal ha plass til to paralleller på hvert trinn. Det gir rom for 392 elever. Flerbrukshallen vil få en spilleflate på 25 ganger 45 meter, det vil si litt større enn Hanahallen, og det vi gi rundt 10 millioner kroner i spillemidler. I tillegg blir det fire garderober.

– Kjempepositivt

Det private initiativet om å starte en friluftsskole i Skaarlia er fortsatt ikke dødt, men initiativtaker og styreleder Helene Barkved i Skaarlia friluftsskole AS, ser bare positivt på at kommunen nå vil gå i gang med å bygge skole.

– Jeg synes det er kjempepositivt at kommunen bygger ny skole i Skaarlia, og det tror jeg at alle synes er bra, sier Helene Barkved.

Selv om friluftsskolen fikk avslag av Utdanningsdirektoratet før jul i 2017, har hun ikke gitt opp håpet om å få skolen godkjent av departementet.

– Vi har inne en søknad til departementet om å starte en friluftsskole og venter svar på vår søknad i disse dager, og når vi har det på plass, kan vi trykke på for å starte opp, sier Barkved.

– Er det plass til to skoler i Skaarlia?

– Vi mener helt klart at det er rom og behov for en friluftsskole, og de tilbakemeldingene vi har fått, gir oss guts til å fortsette, sier Barkved.

– Noen vil nok tenke at dette er noe dere gjør for å legge press på kommunen. Hva er din kommentar til det?

– Utgangspunktet vårt er at det ikke er noen skole i Skaarlia og at det har vært en stor utbygging uten at det er en skole på plass, sier Barkved.

– Er det like aktuelt å starte en friluftsskole den dagen den kommunale skolen står klar?

– Det blir en hypotetisk problemstilling. Vårt utgangspunkt er at det ikke er noen skole i Skaarlia i dag, og vi står ved vår søknad om å start en friluftsskole. Det viktigste er å få godkjent læreplanen, sier Barkved.