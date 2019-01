Opprørt Tom Tvedt sa opp Dale-verv i protest

I dag kan Aftenbladet avsløre et ukjent drama da en av Rogalands mest synlige politikere fikk fylkeskommunens håndtering av Dale-saken fullstendig i vrangstrupen.

I en e-post til fylkesordfører Janne Johnsen (H) kom Tom Tvedt (Ap) høsten 2014 med sterke anklager mot fylkeskommunens håndtering av Dale-eiendommen. Tvedt var så frustrert at han i samme melding sa opp styreplassen sin i det fylkeskommunalt eide aksjeselskapet Dale Eiendomsutvikling med øyeblikkelig virkning.

– Jeg tok denne beslutningen etter at det etter min oppfatning hadde vært lang tids uenighet med eier, og mangel på framdrift fra eierens side, når det gjaldt Dale Eiendomsutvikling AS. Jeg var provosert og hadde rett og slett fått nok, forteller Tvedt.

88 millioner ble svidd av

Aftenbladet har i en serie artikler fortalt historien om hvordan fylkeskommunens prakteiendom ved Gandsfjorden ble et gedigent pengesluk for det offentlige. 88 millioner skattekroner ble svidd av på å bygge en ny bydel i Sandnes uten at det ble satt opp så mye som en grunnmur på tomta.

Etter hvert hadde det blitt tydelig for mange at noe måtte gjøres. I fylkestinget i juni 2014 ble det besluttet at den 4500 dekar store eiendommen skulle selges i sin helhet.

Trakk seg i 2014

Tom Tvedt, som selv hadde vært fylkesordfører fram til 2011, var ikke fornøyd med hvordan Dale-saken hadde utviklet seg. Ap-politikeren hadde betraktet eiendommen som en diamant for fylkeskommunen. Det var i Tvedts periode som øverste folkevalgte i fylket satsingen på Dale-utbygging tok av. Etter at han overlot fylkesordførerens klubbe til Høyres Janne Johnsen, ble han valgt inn i Dale-styret for å være med og utvikle området til å bli et moderne boligfelt.

Høsten 2014 hadde Tvedt åpenbart fått nok av å ha fylkeskommunen som eier av aksjeselskapet. Om formiddagen onsdag 15. oktober 2014 sendte Tvedt en e-post til Janne Johnsen, som i egenskap av å være fylkesordfører også var generalforsamling for Dale Eiendomsutvikling AS.

I e-posten, som Aftenbladet har fått innsyn i, la ikke Ap-politikeren noe imellom:

«Med bakgrunn i den prosess, mangel på informasjon og profesjonalitet som er blitt ført i henhold til salg av Dale Eiendom AS trekker jeg meg som styremedlem med øyeblikkelig virkning.»

– Reagerte du på at Dale-eiendommen skulle selges, eller på måten det skjedde på?

– Det var ikke at eiendommen skulle selges, mer en mangel på forståelse mellom eier og selskapet som fylkeskommunen eide hundre prosent. E-posten min er vel talende nok for hvordan jeg opplevde dette, sier Tvedt, som nå er president i Norges idrettsforbund.

– Men var du i 2014 uenig i at området skulle selges?

– Jeg var for å selge Dale for å kunne realisere verdier til å investere i hele Rogaland, sier Tvedt.

– Kan du gi eksempler på hva du mener er manglende profesjonalitet?

– I revisjonens rapport som nylig ble lagt fram for fylkestinget ble det blant annet påpekt kritikkverdige forhold rundt salget av eiendommen. For eksempel ble det ikke valgt en prosedyre med åpen budgivning, sier Tvedt.

Han viser til rapporten Rogaland Revisjon IKS laget om salgsprosessen etter avsløringene i Aftenbladets artikkelserie «Luftslottet Dale».

Fakta: Dale Eiendomsutvikling AS 1997: Dale Eiendomsutvikling AS ble etablert 18. februar 1997. Selskapet skulle bygge Nord-Jærens mest attraktive boområde på den 4500 dekar store prakteiendommen Dale på østsiden av Gandsfjorden. Driftskostnader: Fra 1997 og fram til selskapet ble avviklet i 2016 er det brukt 254,5 millioner kroner. Tilskudd og driftsinntekter: Selskapet fikk overført 88 millioner kroner i tilskudd fra Rogaland fylkeskommune, om lag 2 millioner fra EU og har hatt rundt 164 millioner i driftsinntekter, hovedsakelig fra utleie. Pengebruk: Aftenbladet har gransket flere tusen dokumenter for å finne ut hvor pengene ble av. Vi har også undersøkt hvordan styret, som kun har bestått av fylkespolitikere, har fulgt opp sitt ansvar for selskapet. Solgt: Sommeren 2016 ble eiendommen solgt for 31,5 millioner kroner til Bjørn Rygg og Thor Steinar Sandvik gjennom deres selskaper BR Industrier og TS Byggtjenester. I dag: Eiendommen forvaltes gjennom selskapet Dale utvikling AS, som er heleid av forretningsmannen Bjørn Rygg. Daglig leder er tidligere Forsand-ordfører Ole Tom Guse.

Tvedt forteller at både administrasjonen i Rogaland fylkeskommune og styret i Dale-selskapet ble informert om at han trakk seg som styremedlem.

– For meg er det ikke naturlig å referere fra styremøter, men jeg oppfattet at det var forståelse for min beslutning, sier Tvedt.

– Skjønner ikke eksempelet

Daværende fylkesordfører Janne Johnsen husker godt e-posten fra Tvedt.

– Han hadde sagt flere ganger at han ville slutte. Jeg var opptatt av at jeg skulle få det skriftlig. Så han sendte en e-post om at han ville trekke seg. Vi måtte finne noen som eventuelt kunne ta hans plass. Det var jo bare politikere i dette styret, så det måtte være noen fra hans parti, sier Johnsen.

Hun ønsker ikke å si så mye om Tom Tvedts kritikk av fylkeskommunen som eier av Dale-eiendommen.

– Det får han svare for selv. Men jeg skjønner ikke helt eksempelet han kommer med. Tom Tvedt sendte e-post om å trekke seg i midten av oktober 2014. Vi var så vidt kommet i gang med salgsprosessen på det tidspunktet. Hvordan han kan begrunne sin misnøye med at det dreier seg om gjennomføring av salgsprosessen får jeg ikke til å stemme, sier Johnsen.

Gjorde retrett

At Tvedt viser til at det ikke ble valgt en prosedyre med åpen budrunde og misnøye med gjennomføringen av salget, besvarer Johnsen slik:

– Ap var involvert i hele prosessen rundt salget. Fylkestinget hadde et helt eget forhandlingsutvalg med medlemmer både fra Høyre, Frp og Ap, sier Johnsen.

Mandag 24. november 2014, en drøy måned etter den første meldingen fra Tvedt, fikk Johnsen nok en e-post fra Ap-politikeren.

«Refererer til mail 15.10 2014 og tlf samtale samme dag og trekker tilbake min varslede avgang i Dale As.»

Tvedt sier han etter den første e-posten ble kontaktet av fylkesordfører Johnsen. I et møte der fylkesrådmannen også var til stede, hevder han at han ble bedt om å trekke tilbake beslutningen om å slutte umiddelbart.

– Jeg fikk også en tilbakemelding om at det skulle settes fart på prosessen. Jeg valgte å trekke avgangen min fordi jeg følte et ansvar for å avvikle selskapets utviklingsavdeling på en ansvarlig og god måte, sier Tvedt.

Daværende fylkesordfører Johnsen husker det på en litt annen måte.

– Om han opplevde det slik at jeg motiverte ham tilbake, må han svare på. Jeg var kun opptatt av å få på plass hvem som eventuelt skulle inn i hans sted. Om han ombestemte seg, var jeg også opptatt av å få det skriftlig fra ham, sier Johnsen.

