Lørdag formiddag gjennomførte politi og teknikere åstedsundersøkelse i boligen på Våland der knivstikkingen mellom tre menn fant sted natt til lørdag.

#Stavanger: Tre menn i 20-40 års alderen er bragt til sykehuset med stikkskader etter angivelig å ha vært i klammeri med hverandre på en adresse. De tre tilhører alle et belastet miljø. To av dem har status som siktet. Saken etterforskes. Hendelsesforløpet er foreløpig uklart. — Politiet i Sør-Vest (@politietsorvest) March 16, 2019

