«Restauration» er fortsatt til salgs

Aftenbladet fortalte mandag at en utflyttet egersunder hadde lagt inn et bud på 4 millioner for sluppen «Restauration». Han ønsket å bruke Egersund som hjemmehavn siden den opprinnelige skuta var fra Egersund. Aftenbladet får bekreftet at budet ble gitt, men at det ikke ble fulgt opp med finansiering.

– Vi tok det for god fisk da budgiver informerte oss om at finansieringen var på plass. Det viste seg i ettertid at det var den ikke, noe som jo er synd.

Det er Truls Jacob Strandheim som sier dette. Det er han som selger skuta på vegne av eier i Stavanger.

– Beløpet er jo ikke kjempehøyt, så når vi fikk vite at finansieringen var i orden, så regnet vi jo med at det var greit, sier han.

Til salgs

Skuta er altså fortsatt til salg. Strandheim sier at den bør havne hos entusiaster, folk som liker å bruke nevene og jobbe dugnad.

– Det kan bli aktuelt å selge den til utlandet, men det beste vil være hvis den havner hos en gruppering i Stavangerregionen.

Tarald Oma i Norsk Migrasjonsforum representerer en slik gruppering. Han forteller at båten nå ligger på Engøyholmen kystkultursenter. Der er det utarbeidet et forslag til prosjekt med driftsutgifter på 700 000 kroner hvert år fram til 2025. Det er det store jubileumsåret for utvandringen til Amerika. Forslaget går ut på at skuta brukes i markeringen av jubileet. Hvis hver kommune går inn med 1 kroner per innbygger og Fylkeskommunen legger inn 10 øre per innbygger, så trengs det bare 200 000 kroner i sponsing fra næringslivet.

Møte

Oma forteller at det var 60 000 rogalendinger som utvandret til Amerika; de kom frå alle kommuner i fylket. Det ga folket i Rogaland muligheter for et bedre liv i et lovende land. Det ble sendt mange nye impulser til Norge og noen kom hjem med nye ideer. Oma sier at vi heller ikke må glemme den hjelpen som kom under og etter krigen. Og seinere, etter at Norge ble en oljenasjon, så økte samarbeidet med amerikanske selskap og organisasjoner.

Med bakgrunn i dette skal Tarald Oma i Norsk Migrasjonsforum ha møte med fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal for å se om det er mulig å få til noe sammen i forbindelse med jubileet. Og her er altså «Restauration» påtenkt en sentral rolle.