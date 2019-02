Utvider åpningstidene ved passkontoret

Det nærmer seg høysesong på passkontorene. Politiet har i flere år erfart at mange venter lenge, ofte litt for lenge, før de bestiller nytt pass, og dermed står i fare for ikke å få passet levert i tide til de skal ut å reise.

I år har Sør-Vest politidistrikt i perioder utvidet kapasiteten ved Randaberg lensmannskontor og Sandnes politistasjon for å bidra til at flere har muligheten til å sikre seg pass før sommeren. Denne uka ble det lagt ut en del ekstra timer, og mange av disse ble fort bestilt.

- Vi har ikke hatt store utfordringer med lang ventetid på pass. Vi ønsker likevel å være i forkant for å lette på trykket som alltid kommer fra rundt påske til sommeren, forklarer leder Felles enhet for utlending og forvaltning, Leif Ole Topnes.

Sjekk passet først

Politiet vil, så langt det lar seg gjøre, tilpasse ledige timer ut i fra pågangen i tiden som kommer. Det er uansett viktig at de som skal ha nytt pass til seg selv eller barna sine jevnlig sjekker www.politiet.no for ledige timer og ikke minst er ute i god tid, skriver politiet i en pressemelding.

- Det er fortsatt en god stund til sommerferien, men om en vil gjøre dette enklere for seg selv, er det lurt å planlegge tidlig. Skal du reise før sommeren, bør du sjekke passet ditt allerede nå. Et par gode tips er å sjekke passets gyldighet før du bestiller reiser utenlands, og ta med riktig pass når du skal fornye ditt gamle, oppfordrer Topnes.

Ingen nedleggelser før juli

Justisdepartementet har som kjent vedtatt at antall passlokaler i Norge skal reduseres fra 141 til 77. Dette kommer som et resultat av fremtidens internasjonalt strengere krav til sikker identifikasjon.

I Sør-Vest politidistrikt vil det blir sju steder du kan få pass. Men - ingen passkontorer vil bli lagt ned før etter juni i år.

- Dette er planlagt nettopp med tanke på høysesongen, understreker Topnes.