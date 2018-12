Det Norske Misjonsselskap varsler oppsigelser etter gavesvikt

– Grunnen til at det i år går mot oppsigelser, er at det har vært en svikt i testamentariske gaver. Den svikten ser ut til å bli på syv millioner kroner for 2018, sier generalsekretær Jeffrey Huseby i Det Norske Misjonsselskap (NMS) til Aftenbladet.

Misjonsselskapet hadde budsjettert med 22 millioner kroner for inneværende år, men ser altså ut til å havne et stykke unna. Dermed bestemte landsstyret i NMS at budsjettposten «testamentariske gaver» skal reduseres vesentlig for at selskapet skal bli mindre sårbare for sviktende givervilje. Tidligere har NMS budsjettert med gjennomsnittet av de siste ti års gaver.

Fakta: Det Norske Misjonsselskap (NMS) – NMS er en luthersk misjonsorganisasjon som ble stiftet i 1842 i Stavanger, og er dermed Norges eldste. – NMS samarbeider med kirker i 16 land på fire kontinenter. Misjonsselskapet har i underkant av 40 misjonærer i arbeid.

Stor sprekk

Siden i sommer har misjonsselskapet innsett at tallene kommer til å bli røde. Tidligere i høst oppfordret NMS organisasjonens støttespillere til å donere penger for å redde inn det som som gikk mot et underskudd på 10 millioner kroner. NMS fikk inn to millioner ekstra, men er altså langt bak budsjett og må sette i gang arbeidet med å si opp ansatte.

– Det er for tidlig å si hvor mange oppsigelser det blir. Vi har første drøftelsesmøte i dag, og i løpet av måneden blir det klargjort hva omfanget blir, sier generalsekretær Huseby.

– Hvem i organisasjonen blir rammet av oppsigelsene?

– Nedskjæringene kommer i denne omgang i hovedadministrasjonen og i regionarbeidet. Vi har hatt en nedgang på 11 misjonærer fra i fjor til i år. Nå har vi i underkant av 40 misjonærer, og vi forsøker å skåne disse så mye som mulig fra disse prosessene, sier generalsekretæren.

22 millioner inn fra gjenbruk

Tidligere i høst skrev Aftenbladet om hvordan NMS slet økonomisk, til tross for at misjonsselskapet leverte kjempetall for 2017. I fjor var det imidlertid salg av eiendom som gjorde utslag på årsregnskapet. I oktober var det snakk om effektivisering og rasjonalisering. Nå er det imidlertid oppsigelser som gjelder.

Misjonsselskapet forsøker å skrape inn penger der de kan for å redde inn underskuddet: Foruten ekstragaver fra organisasjonens støttespillere, får NMS solide inntekter fra gjenbruksbutikker rundt i Norge, der rundt 2000 frivillige jobber.

– Gavebeløpene holder tritt med prisøkningen. I tillegg har vi en god trend i gjenbruksbutikkene våre, der vi selger varer vi får inn. Det gir en inntekt på cirka 22 millioner kroner netto, og er et viktig tilskudd for oss, sier generalsekretær Huseby.

NMS budsjetterer årlig med rundt 80 millioner i inntekter i gaver fra enkeltpersoner, menigheter, basarer og lignende, samt 20 millioner i testamentariske gaver.