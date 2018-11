Ulovlig innkvartering også i Klepp

– Dette likte jeg svært dårlig. Jeg visste ingenting og fikk sjokk da brannvesenet ringte meg og varslet om tilsynet. Jeg tok affære og ga beskjed til leietaker om at dette måtte opphøre, sier Arne Madland til Aftenbladet.

Avdekket etter tips

Etter tips fra publikum ble den ulovlige innkvarteringen ble avdekket av Arbeidstilsynet og Rogaland brann og redning, under tilsynsrunden etatene gjorde om kvelden tirsdag 13. november.

– Jeg har i kontrakten at jeg skal ha beskjed, hvis det skal gjøres noe med bygget. Noe slikt har jeg ikke hørt om. Jeg kjenner heller ikke til hvor lenge det har bodd folk der, men har gitt klar beskjed om at folk måtte ut umiddelbart, sier Frp-politikeren.

Ove Heimsvik

Kan eieren klandres?

Brannvesenet konstaterte at andre etasje i bygget var helt uten noen form for brannvarsling, mens rømningsveiene var i orden.

Arne Madland leier ut næringsbygget til et håndverkerfirma og mener han som eier ikke kan klandres for at leietakeren ikke overholder leiekontrakten.

– Jeg kan ikke være detektiv og springe rundt for å kontrollere hva leietakerne gjør. Det må være deres ansvar, mener Madland.

Ove Heimsvik

Kommunen vurderer reaksjoner

– Hva hvis du som eier av bygget blir stilt til ansvar for forholdene som er avdekket?

– Jeg kan ikke begripe at jeg kan bli stilt til ansvar for dette. Det må være et forhold mellom kommunen og leietakeren, mener Madland.

Kommunalsjef for lokal utvikling i Klepp kommune, Trine Eide Fossmark, bekrefter at kommunen er varslet om forholdene i Madlands næringsbygg. Kommunen har henvendt seg til Madland og bedt om en redegjørelse for bruken av bygget. Deretter vil kommunen vurdere mulige reaksjonsformer, deriblant overtredelsesgebyr.