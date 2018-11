Noen må jo holde Reinert Kverneland litt i ørene

Mandag kveld hadde Time Sp nominasjonsmøte, og der førte medlemmene Bjarne Undheim inn på første plass på lista for kommunevalget neste år.

– Jeg kom til at noen måtte jo holde ordføreren vår, Reinert Kverneland, litt i ørene. Det har jeg jo gjort titt hittil, humret Bjarne Undheim, da han tirsdag kom til Time formannskap.

Tre av fire tar gjenvalg

I denne perioden er han gruppeleder for Senterpartiet som sammen med Ap, Sv og Mdg har utgjort opposisjonen til sittende ordfører Reinert Kverneland og Høyre som har «makta» i Time sammen med Frp og KrF.

Sp har fire i kommunestyret. Bare Brigt Åge Høyland går ut. Men både Ragnhild Stokka Dyngeland og stortingspolitiker Geir Pollestad har takket ja til gjenvalg.

Geir Sveen

Tarald Oma

På lista merker vi også at ringen er sluttet politisk for Tarald Oma, kjent for mange verv gjennom mange år.

Han ble først kjent som nestleder på landsplan for Senterungdommen. Men da Sp søkte samarbeid med Høyre etter EU-avstemningen i 1972, meldte han seg ut. Senere satt han i Time kommunestyre for Venstre og hadde også andre politiske verv. Nå er han 78 år og inne på tiende plass på lista til Sp.

