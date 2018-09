Ein-to-fem: Har vi nok vindmøller nå?

Gikk du glipp av noe under 125-årsjubileet? Nå kan du få flere av arrangementene som podkast.

Dæ blæse godt her på Jæren. Det gir en perfekt grobunn for Norges storsatsing på vindkraft. Bare i Rogaland kan det bli 27 vindparker, og om noen år kan vindkraftanleggene i Norge oppta et område som er dobbelt så stort som Gjesdal kommune.

Har vi nok nå?

I denne episoden av Aftenbladets podkast «Ein-to-fem» kan du høre Frank Emil Moen i Energy Innovation, May Helen Hetland Ervik i Frp og fylkesleder i Norges Jeger- og Fiskerforening, Terje Havsø, diskutere nettopp dette. Programleder er journalist Arnt Olav Klippenberg.

Hør hele samtalen her: