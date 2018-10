Kvifor rir det rosa hestar gjennom skogen?

Søndag arrangerte Rogaland Nordlandshest/Lyngshest ridetur i skogen ved Foss-Eikeland i Sandnes. Turen var til inntekt for Kreftforeningen sin rosa sløyfe-aksjon. Dette er andre året dei gjer det.

– Eg hadde drøymt om å gjere det i nokre år. Vi arrangerer ein del fellesturar, så kvifor ikkje arrangere ein tur til inntekt for Kreftforeningen? Ideen med kostymet var at det verkeleg må vise at det er rosa sløyfe-aksjonen vi støttar. Vi viser godt att i terrenget, seier arrangør Lise Åmodt.

38 hestar og like mange ryttarar. Dei fleste, både mennesker og dyr, iført rosa kle, parykkar og hattar. I tillegg var det ein del som blei med som tilskodarar, og arrangøren reknar med at der var mellom 50–60 frammøtte. Turen varte om lag 1,5 time. Det beste kostymet fekk gåvekort på 500 kroner ved hestebutikken Hööks.

– Årets vinnar hadde hadde kleidd ut hesten som ein einhjørning, med både rosa parykk og einhjørningkostyme på hesten. Eit anna kostyme som skilte seg ut, var ein rosa cowboy, i tillegg til mange gøyale kreasjonar. Deltakarane legg sjela si i å kle seg ut. Det er så stas å sjå.

Alle ryttarane betaler 150 kroner for å delta. I tillegg får arrangørane inn ein del gjennom kiosksal. Søndag ettermiddag har ikkje arrangørane hatt tid til å telje opp, men i fjor fekk dei 9.500 kroner og då var det seks færre deltakarar enn i år.

Blant hestane var det ein god miks i raser, frå nordlandshestar, islandshestar, sportsponniar og til sprangridningshestar.