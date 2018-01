Kvinne (66) fremdeles på sykehus etter brann i sentrum

Det bekrefter politiførstebetjent Hans-Christian Hetland i Sør-Vest politidistrikt. Men hvordan tilstanden til den 66-år gamle kvinne er, kan verken politiet eller sykehuset si noe om.

Brannårsak ukjent

Krimteknikere har gått gjennom boligen for å gjøre tekniske undersøkelser. Ifølge politiet ser det ut som at brannen startet i første etasje. Det er lite skader i etasjen over.

Hetland fortalte til Aftenbladet i desember at de har bedt om bistand fra brannteknisk sakkyndig, om de kan si noe om strømmen i huset.

– Brannteknikerne har vært i boligen og tatt med seg noen eiendeler fra brannstedet for å undersøke disse nærmere. Det var noen elektriske ting fra stuen, sier Hetland.

Politiet er nå ferdig med å undersøke huset.

– Jeg er usikker på om vi kommer til å finne årsaken til brannen. Vi vet ikke om den startet fra åpen flamme eller om det var noe elektrisk, sier Hetland.

Brann på Storhaug

Søndag 17. desember begynte det å brenne i et bolighus i Rosenkildegata i Stavanger sentrum, der to kvinner oppholdt seg. Bare minutter senere var det fullstendig overtent.

De to kvinnene, på 66 år, måtte reddes ut av huset. Begge hadde kritiske skader og ble raskt overført til Haukeland sykehus.

Brannvesenet rykket ut med fem mannskapsbiler og to stigebiler, som kan slukke brann i høyden.

Boligen ligger i tett trehusbebyggelse, og spredningsfare gjorde at politiet valgte å evakuere beboerne i de to nærmeste nabohusene. Ved 08.30 var brannen slukket.

En av kvinnene som ble skadet i brannen døde av skadene. 66 år gamle Inger Margrethe Freeman fra Rennesøy døde natt til mandag på Haukeland sykehus i Bergen.

– Hun døde i armene mine. Nå gjør alt bare fryktelig vondt, sier Suzanna Freeman-Fanuelsen, datter av avdøde til Aftenbladet 19. desember.

