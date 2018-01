Forbipasserende har stanset trafikken for at han ikke skal bli påkjørt. Politiet meldte klokken 22 at de var på vei til stedet.

Innbrudd Bryne

Lørdag ettermiddag var det innbrudd i Svendsenhuset på Bryne. Politiet melder klokken 22.20 at de har pågrepet to personer som er mistenkt for innbruddet. Begge er innsatt i politiets varetekt.