Her blir de som omkom på «Æger» minnet

– Det er viktig at vi minnes og hedrer våre falne. Vi har hvert eneste år vært her på Ulsnes og lagt ned blomster. Det var et av de største tapene som Norge led 9. april da «Æger» ble senket, forteller Georg Groven, som er leder av Stavanger og omegn Forsvarsforening.