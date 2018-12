Slik skal de nye maskinene sortere bosset ditt

Og det er ikke lite graps som skal innom anlegget, som ligger vegg i vegg med miljøstasjonen på Forus. Det dreier seg om bortimot 60.000 tonn i året.

En fjerdedel gjenvinnes

Sorteringsanlegget kan plukke ut 25 prosent av restavfallet og omgjøre det til salgbart materiale. Fem prosent fordamper som vanndamp, mens de siste 70 prosentene blir fraktet i et 300 meter langt transportbånd over i forbrenningsanlegget, der det blir til energi.

Etter en periode med testing er anlegget nå klar til drift.

Driftssjef Karl Riska og fagansvarlig for renovasjon i IVAR, Rudolf Meissner, viser rundt i anlegget som måler smått imponerende 11.000 kvadratmeter. 2,2 kilometer med transportbånd bringer avfallet ditt gjennom en lang rekke sorteringsfunksjoner.

Jarle Aasland

Her slynger det seg et sinnrikt system av transportbånd, sentrifuger og automatiske sorteringsroboter. Bosset går under automater som ved hjelp av NIR-teknologi (nærinfrarødt lys) plukker ut de ulike plast-, papir-, papp- og metallfraksjoner.

Blant finessene er flere «ballistiske separatorer», der de tyngste fraksjonene faller ned i sine respektive konteinere, mens de lettere flagrer videre, og skytes ut fra båndet når det er deres tur til å bli gjenkjent av maskinen.

Papir og plast

Ut i andre enden kommer fire papirfraksjoner, lesestoff, bølgepapp, pappemballasje og drikkekartonger.

Plastavfallet skal sorteres i fem ulike fraksjoner, hvorav tre skal vaskes i 80 grader varmt vann i anlegget. Senere kan de selges videre i pelletsform for å bli omgjort til nye plastprodukter.

Rudolf Meissner er tydelig stolt over anlegget, som har en prislapp på om lag 640 millioner kroner. Det er det mest avanserte anlegget i sitt slag i Norge. Avfallsoperatører fra andre land har alt før åpning begynt å komme på befaringer. Tirsdag var både svensker og finner på tur rundt i anlegget, iført blå IVAR-hjelmer og gule vester.

Jarle Aasland

Hvorfor?

Hensikten med anlegget er å sortere ut alt som kan brukes fra ditt gråsvarte restavfallspann. Hvert år leveres 60.000 tonn restavfall inn til forbrenning fra husholdningene i hele Sør-Rogaland og deler av Vest-Agder. Jæren og Ryfylke er alt inne. Strekningen Egersund-Farsund er neste skritt.

18 personer får sin arbeidsplass i anlegget, i hvert fall så lenge det kjøres med et skift. 66.000 tonn boss er grensen for hva et skift kan hanskes med. Hvis andre kommuner slutter seg til, som for eksempel Karmøy, kan man utvide, og kjøre inn ytterligere ett skift.

Hva betyr så sorteringsanlegget for oss vanlige innbyggere i regionen?

Det ligger et signal i at IVAR nå har døpt anlegget til «Ettersorteringsanlegget». Det må ikke spre seg et inntrykk av at maskinen skal gjøre hele jobben.

Fortsett å sortere

Fagansvarlig Rudolf Meissner har følgende budskap

1. Slutt ikke å kildesortere. Papir og organisk avfall skal fortsatt i sine dunker. Farlig avfall, glass og elektriske artikler må stadig leveres for seg. Det er bare plast og metall som nå kan gå sammen med restavfallet.

2. Pass på at restavfallet er så tørt som mulig. Maskinene liker ikke fuktighet som får ting til å klistre seg sammen.

3. Sorteringsanlegget har maskiner som åpner de vanlige plastposene, slik at avfallet flyter fritt på transportbåndet. Ikke bland avfallstyper sammen i mindre poser eller kartonger. Da får maskinen lesevansker.