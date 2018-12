Henrik Einar Seglem fikk tittelen julebygenral for 15 år siden. Da var en delegasjon fra Egersund i Tyskland for å hanke inn gode ideer til et lokalt julemarked. På ei kneipe fikk han tildelt tittelen og nå klarer han ikke å bli kvitt den. For noen år siden gikk han så langt at han ga seg, han sluttet, men det varte bare i noen måneder til det ble klart at ingen sto klare til å fylle hans store generalsko. Nå snakker han aldri mer om å gi seg.

Skremt av dårlig vær?

– Jeg tror dette må være tidenes beste juleby. Jeg er i alle fall sikker på at det var mer folk enn noen gang før på torsdagene og fredagene, sier han.

Men så var det irritasjonen. Det finnes nemlig et irritasjonsmoment under det nesten alltid smilende ansiktet til julebygeneralen.

– Jeg fatter ikke at media hvert år skal fortelle om dårlig vær. De skremmer folk fra å komme. Julemarkedet ligge lunt til i sentrum og vi nordmenn er vant med vær. Vi kler oss etter været. I år har været vært utmerket.

Flere varmestuer neste år

Han har et poeng. Aftenbladet møter ham søndag kveld. Flere medier har varslet drittvær, men på julemarkedet er det bare helt normalt surt. Været er slik det stort sett er hver eneste dag i desember.

– Men la det ligger. I år tok hadde vi varmestuer. De ble svært populære. Neste år kommer det flere. Julebyen 2018 vi trolig gå inn i historien som den beste noensinne, sier han.

Julebyen kunne vært større. Det sto over 30 på venteliste, men Henrik Einar Seglem mener rundt 90 boder er nok. Det er akkurat passelig for Egersund. I tillegg kommer byen, den koselige trehusbyen, med en julegate som er så koselig at den kunne vært en gate på selve julemarkedet, mener han.