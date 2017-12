– En venninne så oppslaget på Aftenbladet.no. Siden hun visste om hvor fortvilet jeg var over julegavene som var sporløst borte, sendte hun meg en lenke. Dette var den beste julegaven jeg kunne få, stråler Nina-Charline Auestad Johannessen fra Oltedal i telefonen lørdag ettermiddag.

Det begynte med at Aftenbladet fikk denne eposten:

«Hei. Jeg er Postens julegavedetektiv som etterlyser de som har sendt to store julegaveesker til Renate og Torstein, Kristina, Lea-Mari og Celina i én eske, og til Monica og Glenn, Mathilde og Josefine i en annen. Begge eskene er fra «Oss i Oltedal».

Egen julegavedetektiv

Postens julegavedetektiv viser seg å være en blid og driftig dame som heter Åse Marie Lerfald. Mellom 10. desember og 10. januar har hun det som deltidsjobb på hovedpostkontoret i Oslo å finne ut hvem som er de rette mottakerne av julepakker som havner hos Posten med bare til-og-fra lapper, ingenting adresse. Jobben har hun hatt i 14 år.

Hun trengte ikke vente på løsningen i denne saken. Bare en halvtime etter at etterlysningen ble lagt ut på Aftenbladet.no, hadde hun kommet i kontakt med den ukjente pakkesenderen.

– Nå er de to gaveeskene på vei til mottakerne i henholdsvis Ålesund og Hønefoss. De rekker nok ikke fram til julaften, men det blir jo kjekt å få pakker i romjulene også, sier julegavedetektiven.

Hjelp utenfra

– Og jeg kan faktisk vise til en oppklaringsprosent på over 90 prosent. Men jeg er ofte avhengig av hjelp utenfra, for eksempel lokale medier som etterlyser givere for meg, sier Åse Marie Lerfald.

Postet 13. desember

Nina-Charline Auestad Johannessen postet gavene på Coop i Oltedal 13. desember. Med adresselapper og sporing. Det har hun kvittering på.

– Jeg fulgte sporingen, og etter en uke viste den at pakkene fortsatt befant seg hos posten i Oltedal. Da jeg gikk for å spørre, fant de ikke pakkene. De var sendt. Jeg var helt fortvilet, trodde at pakkene var borte for alltid. Så nå er jeg veldig glad. Adresselappene som var limt på pakkene må ha ramlet av, sier hun.