Fortsatt mange ledige billetter til Disney on ice

Torsdag går startskuddet for nok en sesong med Disney on ice. Det populære barneshowet besøkte Stavanger for første gang i 2015. Den gang forsvant billettene til de ti forestillingene raskere enn man rakk å si «Let it go». I 2016 var det fortsatt godt trøkk i billettsalget, men de to siste årene har billettsalget vært dalende.

– Jeg tror vi har solgt som i fjor. De første årene var de beste, sier Petter Nystrøm, arenasjef i DNB Arena.

Unngå bil om du kan

Et søk på Ticketmaster viser at det fortsatt er mange billetter igjen til flere av forestillingene. De mest populære forestillingene går av stabelen lørdag og søndag kl. 14.30, men også her er det fortsatt ledige billetter.

I år som tidligere år, ber Nystrøm folk om å velge kollektivtransport om de kan.

– Vi har begrenset med parkering, så et lurt råd er å sykle, gå eller reise med buss for dem som kan det. Dørene åpner en time før forestillingen begynner, opplyser Nystrøm.

Det har ikke lykkes Aftenbladet å komme i kontakt med Disney.

