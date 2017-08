Meteorolog: – Folk bør nyte onsdagen så godt som de kan

Ferien er kanskje over for de fleste, men vi er fortsatt i sommermåneden august – og tirsdag fikk vi igjen smake litt på sommeren her i Rogaland.

Dessverre ser den ut til å bli kortvarig. Igjen.

– Onsdag fortsetter finværet, men det ser ut til at det blir litt kjøligere enn i dag, tirsdag, sier meteorolog Lars Andreas Selberg ved Meteorologisk institutt.

Neeesten 20 grader

Det var Vats i Vindafjord og Eik i Lund som fikk det fineste været i Rogaland tirsdag, med topptemperatur på 19,9 grader. På Våland i Stavanger ble det målt 18,7 grader på det varmeste.

– Onsdag blir det sannsynligvis 17-18 grader på det meste i Stavanger, anslår meteorologen.

Utover ettermiddagen og kvelden ser det ut til at skyene kommer sigende innover fylket vårt.

Regnet vender tilbake

– Det kommer en front innover på torsdag som kan gi regnbyger. Da vil også temperaturen falle til rundt 15 grader, sier Selberg, som tror ting bedrer seg litt i løpet av fredagen. Men:

– Til helga ser det ut til at vi er tilbake til det normale igjen.

– Altså regn?

– Ja, dessverre.

– Er det håp om at sommeren kan gjøre et nytt comeback etter dette?

– Det er ikke umulig at det kan bli noen fine dager i september, men akkurat nå ser det ut til at folk bør nyte onsdagen så godt som de kan.