Endelig vedtatt: Stavanger kontrollsentral blir værende i Stavanger

Styret støtter administrasjonens helhetlige vurdering og anbefaling om fortsatt lokalisering i Stavanger.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Kontrollsentralen ved Stavanger lufthavn, Sola kontrollerer og overvåker flytrafikken mellom lufthavnene. Spesialtrente flygeledere bistår også Hovedredningssentralen på Sola ved større hendelser offshore og på land. Foto: Carina Johansen

Endelig vedtak om fremtidig lokalisering av Stavanger kontrollsentral ble fattet torsdag.

– Denne utredningen har vært viktig for Avinor Flysikring AS, da den har belyst mange aktuelle områder. Jeg er glad for at styret nå har fattet en beslutning i saken. Nå er det viktig å se fremover. Sammen med de ansatte skal vi jobbe videre med å utvikle og effektivisere oss, sier Anders Kirsebom, administrerende direktør i Avinor Flysikring AS, i en pressemelding.

Alternativene for lokalisering som er utredet, er enten å bli værende ved dagens lokasjon, flytte til en annen lokasjon i Stavanger, eller samlokalisere med kontrollsentralen i Røyken. Tårn- og innflygningstjenestene ved Stavanger lufthavn har ikke vært omfattet av utredningen.

Med bakgrunn i en samlet vurdering har styret i Avinor Flysikring AS fattet følgende vedtak:

• Styret støtter administrasjonens helhetlige vurdering og anbefaling om fortsatt lokalisering i Stavanger.

• Styret ber administrasjonen, i samarbeid med berørte organisasjoner sentralt og lokalt identifisere effektiviseringspotensialet gjennom fortsatt lokalisering i Stavanger. Innsparingspotensialet på mer enn MNOK 10 årlig er betydelig, og den samlede forventede effektivisering i Avinor Flysikring AS opprettholdes.

• Styret ber administrasjonen iverksette skisse og detaljprosjektering med sikte på å finne den mest hensiktsmessige løsningen og rimeligste alternativ, med utgangspunkt i fortsatt lokalisering tilknyttet eksisterende sikringsbygg i Stavanger

