Ingrid Fiskaa mener et knappest mulig flertall i kommunestyret prøver å kortslutte den demokratiske prosessen i Time. Her er hun i samtale med Bjarne Undheim (Sp). Foran ses Sverre Risa (Krf). Alle er mot planen som åpner for datasenter og kraftkrevende industri på Kalberg. Pål Christensen