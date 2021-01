Ordførerne på Nord-Jæren: Regjeringen må bevilge skjønnsmidler

Ordførerne på Nord-Jæren ber regjeringen og Stortinget følge opp med lokale tiltaksmidler til berørt næringsliv som følge av lokale smittevernsforskrifter.

Ordførerne på Nord-Jæren, her fra en felles pressekonferanse om koronaviruset i mars i fjor. Foto: Jon Ingemundsen

Dette kommer fram i et brev ordførerne i Stavanger, Sandnes, Randaberg og Sola har sendt til næringsminister Iselin Nybø, kommunal og moderniseringsminister Nikolai Astrup samt Stortinget ved Rogalandsbenken.

De skriver:

«Kommunene på Nord-Jæren (Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg) opplever for tiden et høyt smittetrykk i befolkningen. De fire kommunene har derfor fulgt oppfordringen fra nasjonale helsemyndigheter om å innføre ytterligere lokale innstramminger, både i form av anbefalinger og råd, men også gjennom skjerpede forskrifter, senest 4. januar.

Det har vært løpende dialog mellom lokal beredskapsstab og Folkehelseinstituttet (FHI) for å utforme innhold i forskrifter og anbefalinger for å best mulig få ønsket effekt av disse.

Flere av forskriftene får alvorlige økonomiske konsekvenser for lokalt næringsliv og deres ansatte. Utfordringen er at flere av aktørene som nå må begrense sin aktivitet ytterligere, eller i flere tilfeller stenge ned denne, faller helt eller delvis utenfor dagens nasjonale tiltaks- og kompensasjonspakker.

Vi anmoder derfor om at regjeringen så raskt som mulig er, bevilger skjønnsmidler som kommunene lokalt kan benytte til å avbøte situasjonen for de mest utsatte virksomhetene som rammes hardt av innføringen av lokale forskrifter. I tillegg ber vi dere vurdere lempelser hva gjelder utsatt forfall og reduksjon på avgifter og andre rammevilkår.»

Ordførerne Kari Nessa Nordtun, Stanley Wirak, Tom Henning Slethei og Jarle Bø er særlig bekymret for restaurant- og serveringsbransjen, som de frykter skal miste mye av fagmiljøet dersom nedstengningene fortsetter i regionen. Også treningssentre, idrettsaktører, kulturaktører og utelivsbransjen er hardt rammet av de lokale tiltakene. For å ivareta kompetanse og tilbud også etter pandemien, er det viktig at det settes i verk tiltak snarest mulig, skriver de.

De fire ordførerne ber om at tiltakspakkene tilpasses til de områdene som har høye forekomster av smitte, for å begrense langsiktige, negative konsekvenser for næringslivet.