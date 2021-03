Mutert virus i Gjesdal – alle nærkontakter ved bo- og rehabiliteringssenter i karantene

Gjesdal kommune har mottatt melding om at smittetilfellet som ble kjent søndag 7. mars er en mutert variant.

Solås bo- og rehabiliteringssenter. Bildet er fra 2014. Foto: Pål Christensen

Det er foreløpig ukjent hvilken mutasjon det er snakk om, skriver Gjesdal kommune på egne nettsider tirsdag.

Tirsdag 9. mars har også en nærkontakt av den smittede testet positivt for covid-19, og det forutsettes at det her er snakk om samme mutasjon.

Nærkontakten som nå har testet positiv er ansatt ved Solås bo- og rehabiliteringssenter, og vedkommende var sist på arbeid ved Solås bo- og rehabiliteringssenter tredje etasje torsdag 4. mars.

Alle nærkontakter ved Solås bo- og rehabiliteringssenter settes nå i karantene, og testes for covid-19. Det innføres også svært strenge besøksbegrensninger hvor det blir stengt for alle besøkende, med unntak av pårørende til pasienter i terminal fase. Alle besøk må avklares per telefon i forkant. Det gjøres løpende vurderinger knyttet til om en skal utvide testingen til flere ansatte og beboere ved Solås bo- og rehabiliteringssenter, melder kommunen.