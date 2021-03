E39 Rogfast: Sju entreprenører vil bygge Kvitsøytunnelen

Anleggsgiganter fra fire land er interessert i den første Rogfast-kontrakten, men ikke alle får gi tilbud.

Rogfast på Kvitsøy, avkjørsel til Leiasundet. Foto: Statens vegvesen / Norconsult

Tor Inge Jøssang Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

– Dette er gode nyheter for alle som vil ha gang på Rogfast, kommenterer Harald Minge, administrerende direktør i Næringsforeningen i Stavanger-regionen.

Disse entreprenørene og arbeidsfellesskapene (AF) er interessert i Kvitsøy-kontrakten som er verd 600–800 millioner:

Aldesa Construcctiones SA (Spania)

AF Bertelsen & Garpestad AS og China Communications Construction CO. Ltd (Kina)

AF Hæhre Entreprenør AS og Risa ANS (Norge)

AF Implenia Norge AS og Stangeland Maskin AS (Norge)

Kruse Smith Entreprenør AS (Norge)

NCC Norge AS

AF Obrascòn Huarte Lain (Spania) og Impresa Pizzarotti & C. S.p. A (Italia)

Kvitsøy-kontrakten ble utlyst 18. januar. I første runde er det en prekvalifisering, som avgjør hvem som skal få gi tilbud.

– Vi er fornøyd med at så mange er interessert i å delta i den videre prosessen. Nå skal vi gå gjennom søknadslisten og kvalitetssikre dokumentasjonen. Deretter vil vi velge ut mellom tre og fem som skal være med videre, sier prosjektleder Tor Geir Espedal i Statens vegvesen.

Oppstart til høsten

Planen er at de utvalgte skal levere inn første tilbud innen 18. mai, og deretter skal forhandlinger gjennomføres med hver enkelt tilbyder. Når dette er gjennomført har entreprenørene frist til 30. juni med å levere endelig tilbud.

– Vi håper at vi signerer kontrakten før 1. september og at oppstart blir til høsten i år, sier Espedal.

Etter hvert skal det konkurreres om mye større kontrakter. Stortinget har satt en øvre Rogfast-ramme på 25 milliarder kroner i den nye finansieringsplanen som ble godkjent i desember 2020.

Den store interessen er godt nytt for alle som håper at Rogfast skal stå ferdig om ti år. Markedet for så store kontrakter er lite. Tidligere har ikke utenlandske aktører vist særlig interesse. Utbyggingen er krevende på grunn av prosjektets størrelse og varighet. Dessuten påvirkes anbudsprisene av valutakursene, fordi entreprenørene i stor grad benytter internasjonalt personell og tjenester som betales i annen valuta enn norske kroner.

Rogfast-utbyggingen startet i 2018 og ble satt på vent høsten 2019. Årsaken var at det eneste tilbudet som kom på Kvitsøy-kontrakten var 1 milliard kroner høyere enn forventet.

Håper på gode priser

Nå er Kvitsøy-kontakten delt i to, og i første omgang skal den 3,5 kilometer lange tunnelarmen fra Kvitsøy bygges. Det skal også bygges 1,6 kilometer vei og tre bruer i øykommunen. Etter planen ferdigstilles denne kontrakten i 2024.

Deretter fortsetter utbyggingen med den andre halvdelen av Kvitsøy-kontrakten, rundkjøringen under øyriket og hovedtunnelene i retning kommunene Randaberg og Bokn.

Harald Minge i Næringsforeningen mener det denne gangen blir en reell konkurranse med mange interesserte.

– Vi så sist hvordan prosessen kjørte seg fast med et fåtall interesserte. Nå blir det en mer reell anbudsprosess. Dette er solide og velbrukte konstellasjoner som har samarbeidet om store prosjekter før. De har levert på pris og kvalitet tidligere. Vi ser på dette som gode nyheter og håper selvsagt at kontrakten havner på lokale hender. Det er viktig for bransjen på grunn av pandemien og ettervirkningene av den, sier Harald Minge.